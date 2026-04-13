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Karol G desata críticas tras su presentación en Coachella por curioso detalle: ¿fue una indirecta a Feid?

Karol G genera críticas luego de su presentación en Coachella, por detalle que usuarios vinculan con Feid.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karol G divide opiniones tras su presentación en el Festival de Coachella: ¿qué tiene que ver Feid?
Karol G vuelve a la polémica por gesto en Coachella que vinculan con Feid. (Foto: AFP)

Karol G se apoderó recientemente de las tendencias tras su presentación en el Festival de Coachella, en el que deslumbró, como es habitual, con su show; sin embargo, un detalle generó críticas entre los usuarios.

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¿Por qué Karol G fue criticada tras su presentación en Coachella?

El nombre de Karol G ha estado en medio de la conversación no solo por su presentación, sino también por unas recientes declaraciones que dio en una prestigiosa revista.

Allí, la paisa confirmó su ruptura con el también cantante de reguetón Feid, aunque no mencionó directamente a al artista, sí hizo referencia a que salió de la relación porque “ya no quería estar ahí” y por su salud mental.

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Aunque no dio mayores detalles, sus palabras generaron división de opiniones en su momento, pues muchos usuarios criticaron a la artista por sus relaciones pasadas, no solo con Feid, sino también con Anuel AA.

Karol G divide opiniones tras su presentación en el Festival de Coachella: ¿qué tiene que ver Feid?
Karol G vuelve a la polémica por gesto en Coachella que vinculan con Feid. (Foto: AFP)

Ahora, en medio de su show en el Festival de Coachella, en California, la paisa usó el característico color verde de su expareja, lo que volvió a despertar críticas en redes sociales.

¿Cómo fue la presentación de Karol G en Coachella?

La presentación de Karol G en Coachella 2026 tuvo varios momentos que disfrutaron los asistentes al festival, como la aparición sorpresa de Wisin y la interpretación de algunos de sus mayores éxitos.

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El artista se sumó al show con varios clásicos del reguetón que hicieron emocionar a más de uno y pusieron a cantar y bailar al público.

Karol G divide opiniones tras su presentación en el Festival de Coachella: ¿qué tiene que ver Feid?
Karol G vuelve a la polémica por gesto en Coachella que vinculan con Feid. (Foto: AFP)

Pero más allá de la gran puesta en escena, cuando llegó el momento de interpretar una de sus canciones, el escenario se tiñó de verde, lo que llamó la atención de los usuarios, quienes rápidamente compartieron el clip en redes sociales.

Los usuarios aseguran que se trató de una indirecta hacia su expareja, Feid al usar este color en el escenario.

No obstante, muchos usuarios también defendieron a la paisa, señalando que es libre de usar el color que prefiera y que esto no tendría relación con su pasada relación que duró un poco más de tres años.

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