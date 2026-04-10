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Esposa de Gregorio Pernía sorprendió al reaccionar a la expulsión de Eidevin de La casa; esto dijo

Erika Farfán, esposa de Gregorio Pernía, sorprendió al referirse a la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reacción de Erika Farfán, esposa de Gregorio Pernía a la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia.
El mensaje de Erika Farfán, esposa de Gregorio Pernia, tras la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos. (Fotos: AFP y Canal RCN)

Erika Farfán, esposa de Gregorio Pernía, sorprendió al referirse a la reciente expulsión de Eidevin López de La casa de los famosos Colombia luego del fuerte altercado que tuvo con Alejandro Estrada.

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¿Qué dijo la esposa de Gregorio Pernía sobre Eidevin tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

La esposa de Gregorio Pernía reaccionó tras una reciente publicación del Canal RCN en la que daba a conocer que el actor salió por tener la mayor votación del público, luego de haber protagonizado un fuerte altercado con Alejandro Estrada.

En la publicación Erika Farfán comentó con un stiker que no pasó desapercibido entre los usuarios en esta red social, quienes de inmediato reaccionaron con opiniones divididas.

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La esposa del actor colombiano compartió una imagen del recordado programa estadounidense, ‘El príncipe del rap en Bel-Air’ en donde Will Smith se lanzó al estrellato.

Gregorio Pernía tiene seis hijos: Diego, Emiliano, Julián, Luna, Valentino y Gregorio.
(Foto Canal RCN)

En este stiker están tres personajes de la serie bailando y celebrando, lo que provocó que algunos de los usuarios le enviaran mensajes de celebración sobre Alejandro Estrada.

Mientras que otros usuarios se le fueron en contra de ella, con comentarios no tan positivos por su reacción celebrando.

¿Por qué Erika Farfán reaccionó a la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos?

Hace unos días Erika Farfán mostró su postura y compartió su opinión sobre lo que estaba pasando con Alejandro Estrada y los conflictos que ha tenido en La casa de los famosos Colombia con otros participantes.

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En la que usó sus redes sociales para mostrar el apoyo al actor diciendo que lo conocía desde hace ya varios años, y que, por esta razón, conocía que él era una buena persona.

La casa de los famosos Col: Alejandro Estrada confesó cómo se siente tras la salida de Eidevin
(Fotos del Canal RCN)

En el que incluso contó que fueron compañeros de apartamento y siempre se comportó igual de bien.

Cabe recordar que Eidevin y Alejandro Estrada protagonizaron recientemente un fuerte enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia, el que se sobrepasaron los límites, por lo que el Jefe tuvo que intervenir y, posteriormente, tomar medidas enviándolos al confesionario para calmar el momento.

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