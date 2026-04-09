La Liendra generó críticas tras opinar sobre el enfrentamiento entre Alejandro y Eidvin: ¿qué dijo?

El enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidvin sigue dando de qué hablar, y esta vez fue La Liendra quien, al reaccionar y opinar sobre lo ocurrido en La casa de los famosos Colombia, causó críticas entre los usuarios.

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¿Qué dijo La Liendra tras el enfrentamiento entre Eidevin y Alejandro en La casa de los famosos?

En una reciente transmisión en vivo que suele hacer La Liendra en sus redes sociales, en la que reacciona a los momentos que pasan en la tercera temporada de La casa de los famosos mostró cuál fue su opinión en medio de la fuerte discusión.

En medio de su en vivo, una de sus primeras palabras fue: “Ay, lo empujó, mira”, fueron sus palabras mientras veía el momento más complejo del momento.

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Pero luego, al dar contexto sobre la situación, dijo que se habían ido contra Alexa porque no está comiendo y haciéndose la “víctima”, y que le estaban diciendo que está copiando lo que pasó con Altafulla en su temporada.

(Foto Canal RCN).

Mientras veía la discusión entre los participantes, especialmente entre Karola y Alexa, dijo: “Qué tan rara es está casa, es como si yo en la temporada pasada no le lavara los platos a la Toxicosteña porque nos caíamos mal”.

“Nosotros sí separábamos las cosas”, y dijo que, aunque no sabía quién tenía la razón, sí tomó postura dándole la razón a los demás participantes a quienes no les gustó lo que hace Alexa sobre la comida; dijo que “que se haga su propia comida y ya”.

Y, por supuesto, cuando empezó realmente el conflicto entre Eidvin y Alejo, con los empujones y demás sucesos, aseguró que no había visto algo así en ninguna temporada. Pero La Liendra seguía diciéndole que Alexa se creía muy importante.

(Foto Canal RCN).

¿Por qué La Liendra se llevó críticas tras opinar sobre el conflicto entre Eidevin y Alejandro?

No obstante, al compartir su video, colocó: “Alejo le peg3 una cachetada a Eidvin, ¿expulsión?”, fueron sus palabras, lo que provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes de inmediato se dividieron en opiniones.

“Liendra, deberías ser más imparcial cuando hablas de los clips”, “El público estamos a favor de Alejandro” o “Primero fue Eidevin, cualquiera responde”.