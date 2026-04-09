Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

La Liendra generó críticas tras opinar sobre el enfrentamiento entre Alejandro y Eidvin: ¿qué dijo?

La Liendra causó revuelo tras reaccionar al fuerte conflicto que protagonizaron Alejandro y Eidevin en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Liendra reaccionó al enfrentamiento de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia.
La Liendra causó criticas tras opinar el enfrentamiento de Alejandro y Eidevin. (Fotos: Canal RCN)

El enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidvin sigue dando de qué hablar, y esta vez fue La Liendra quien, al reaccionar y opinar sobre lo ocurrido en La casa de los famosos Colombia, causó críticas entre los usuarios.

Artículos relacionados

¿Qué dijo La Liendra tras el enfrentamiento entre Eidevin y Alejandro en La casa de los famosos?

En una reciente transmisión en vivo que suele hacer La Liendra en sus redes sociales, en la que reacciona a los momentos que pasan en la tercera temporada de La casa de los famosos mostró cuál fue su opinión en medio de la fuerte discusión.

En medio de su en vivo, una de sus primeras palabras fue: “Ay, lo empujó, mira”, fueron sus palabras mientras veía el momento más complejo del momento.

Artículos relacionados

Pero luego, al dar contexto sobre la situación, dijo que se habían ido contra Alexa porque no está comiendo y haciéndose la “víctima”, y que le estaban diciendo que está copiando lo que pasó con Altafulla en su temporada.

Exnovia de La Liendra sufre fuerte accidente
(Foto Canal RCN).

Mientras veía la discusión entre los participantes, especialmente entre Karola y Alexa, dijo: “Qué tan rara es está casa, es como si yo en la temporada pasada no le lavara los platos a la Toxicosteña porque nos caíamos mal”.

Artículos relacionados

“Nosotros sí separábamos las cosas”, y dijo que, aunque no sabía quién tenía la razón, sí tomó postura dándole la razón a los demás participantes a quienes no les gustó lo que hace Alexa sobre la comida; dijo que “que se haga su propia comida y ya”.

Y, por supuesto, cuando empezó realmente el conflicto entre Eidvin y Alejo, con los empujones y demás sucesos, aseguró que no había visto algo así en ninguna temporada. Pero La Liendra seguía diciéndole que Alexa se creía muy importante.

Aparatoso accidente de exnovia de La Liendra quedó grabado.
(Foto Canal RCN).

¿Por qué La Liendra se llevó críticas tras opinar sobre el conflicto entre Eidevin y Alejandro?

No obstante, al compartir su video, colocó: “Alejo le peg3 una cachetada a Eidvin, ¿expulsión?”, fueron sus palabras, lo que provocó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes de inmediato se dividieron en opiniones.

“Liendra, deberías ser más imparcial cuando hablas de los clips”, “El público estamos a favor de Alejandro” o “Primero fue Eidevin, cualquiera responde”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Yina Calderón dio su opinión al fuerte enfrentamiento entre Alejandro y Eidevin en La casa de los famosos Yina Calderón

Yina Calderón opinó sobre el altercado entre Eidevin y Alejandro La casa de los famosos; ¿a quién apoya?

Yina Calderón no se quedó callada y opinó sobre el reciente enfrentamiento entre Alejandro y Eidevin en La casa de los famosos

Eidevin se siente mal tras su enfrentamiento con Alejandro Estrada. La casa de los famosos

Eidevin se sinceró luego de su fuerte enfrentamiento con Alejandro Estrada: "Me tiré la carrera"

Eidevin expresó su angustia luego de la discusión con Alejandro Estrada y reconoció el impacto que puede tener en su carrera.

Así puedes votar por el destino de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Cómo votar por el destino de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

¡Paso a paso! Así puedes votar por el futuro de Alejandro Estrada y Eidevin en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

La Segura se mostró afectada en sus redes tras un complicado momento: ¿cuál es la razón? La Segura

La Segura se mostró afectada en sus redes tras un complicado momento personal: ¿cuál es la razón?

La Segura compartió una fotografía en que aparentemente ha estado afectada por la salud de un importante miembro de su familia.

Cazzu le gana a Nodal en aspecto lega relacionado con Inti Cazzu

Cazzu vence a Christian Nodal en disputa legal por Inti: esto es lo que pasó

Murió actor de Game of Thrones a los 35 años tras luchas contra grave enfermedad Talento internacional

Murió actor de Game of Thrones a los 35 años tras luchar contra grave enfermedad

Maluma sorprendió al compartir reflexión sobre momentos díficiles Maluma

Maluma sorprendió al compartir reflexión sobre momentos díficiles: "uno siente que no puede más"

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos