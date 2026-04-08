Novia de Tebi sorprende con un curioso mensaje sobre los chismes: “Mi vida resumida...”

Alejandra Salguero, novia de Tebi, compartió un curioso mensaje en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores al referirse sobre las críticas y sobre los chismes.

Artículos relacionados La toxi costeña La Toxi Costeña rompió el silencio tras enfrentamiento entre Tebi y Juanda: ¿a quién apoya?

¿Por qué Alejandra Salguero, novia de Tebi, ha estado en medio de la conversación?

La joven ha estado en medio de la conversación en los últimos días, luego de que recientemente publicara un video en el que aparece llorando.

El video generó múltiples reacciones, especialmente por su situación sentimental con el participante de La casa de los famosos Colombia, en el que le pedían que no lo dejara.

En realidad, su video se trató de un momento relacionado a su fe, y la grabación fue en una iglesia, donde Alejandra Salguero se encontraba en medio de su oración y en medio de unas palabras de un persona que se le acerca, provoco que ella rompiera en llanto.

Alejandra Salguero, novia de Tebi, se pronunció tras las críticas en redes. (Foto: Canal RCN)

El video que fue compartido por ella misma rápidamente se llenó de corazones y cientos de comentarios por parte de los usuarios, quienes relacionaron lo que ella está viviendo con su pareja sentimental.

Parte de las reacciones estuvieron relacionadas a Tebi, debido a la cercanía que ha mostrado con Alexa Torrex dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Alejandra Salguero, novia de Tebi, sobre los chismes y las críticas?

Posteriormente, Alejandra Salguero volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez en un video en el que aparece haciendo ejercicio, como suele hacerlo de manera habitual.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación. “Mi vida resumida en un audio”, escribió, junto a un audio que ha sido tendencia en redes sociales.

Alejandra Salguero, novia de Tebi, se pronunció tras las críticas en redes. (Foto: Canal RCN)

En el audio se escucha: “No salgo de la casa ni le hablo a la gente, no me meto en chismes ni problemas y le caigo mal a varios por sangrón y mamón, váyanse muchos a la…”.

Como era de esperarse los usuarios de nuevo han relacionado el contenido de sus palabras con lo que está pasando entre ella y Tebi, quien está dentro de La casa de los famosos Colombia.