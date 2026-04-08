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Jhorman Toloza arremete contra el fandom de Alexa Torrex: “¿Será que me están moviendo la butaca?”

Jhorman Toloza lanzó fuerte mensaje contra el fandom de Alexa Torrex desatando reacciones en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhorman Toloza lanza mensaje contra fandom de Alexa Torrex
El mensaje de Jhorman Toloza contra seguidores de Alexa Torrex que causa revuelo. (Fotos: Canal RCN)

Jhorman Toloza se apoderó de las tendencia en Colombia durante los últimos días, luego de protagonizar varias polémicas relacionadas con su vida personal y su vínculo con una participante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre el fandom de Alexa Torrex?

A través de sus historias de Instagram, el creador de contenido reaccionó a comentarios que han surgido redes sociales, especialmente frente a publicaciones de seguidores relacionadas con Alexa, quien actualmente hace parte del reality de convivencia.

Jhorman Toloza se refirió al fandom de Alexa con un mensaje directo. “Mira, ya no me etiquetan en los comunicados hechos por ChatGPT del team”, expresó inicialmente.

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Posteriormente, añadió en tono irónico: “¿Será que me están moviendo la butaca?”, lo que ha generado gran sorpresa entre quienes siguen de cerca su contenido.

Jhorman Toloza lanza mensaje contra fandom de Alexa Torrex
El mensaje de Jhorman Toloza contra seguidores de Alexa Torrex que causa revuelo. (Foto: Canal RCN)

Además, agregó: “Por eso es que el fandom está dividido”, acompañando sus palabras con un emoji con carita de pensativo.

Todo esto se da luego de que una exempleada de la pareja realizara señalamientos en su contra. Según lo que se difundió, la mujer afirmó que Jhorman Toloza utilizaba dinero de Alexa Torrex en otras mujeres.

En sus declaraciones, también lo calificó como “mantenido”, indicando que, según su versión, él no realizaba actividades durante el día, en el que solo jugaba videojuegos.

¿Qué dijo Jhorman Toloza tras los señalamientos de la exempleada de Alexa Torrex?

Posteriormente, en otro video, la exempleada mostró imágenes en las que se observaría el apartamento de Alexa Torrex completamente desordenado, luego de lo que sería una reunión realizada en el lugar.

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Tras estas publicaciones, Jhorman Toloza también se ha pronunciado en sus redes sociales, donde respondido a lo mencionado con tono irónico: “eso pasa por dejar sin trabajo a la empleada”, fue unas de las reacciones.

Jhorman Toloza lanza mensaje contra fandom de Alexa Torrex
El mensaje de Jhorman Toloza contra seguidores de Alexa Torrex que causa revuelo. (Foto: Canal RCN)

En otro momento, Jhorman también señaló que la exempleada habría tomado un objeto de valor de la vivienda, situación que, según explicó, habría derivado en su salida y que por esta situación tendría tres demandas, según lo que él contó.

Por lo pronto el team de Alexa no se ha pronunciado luego de las palabras de Jhorman Toloza, exprometido de Alexa Torrex, quien está en La casa de los famosos Colombia.

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