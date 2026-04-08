Marilyn Patiño se pronuncia tras críticas por su salida de La casa de los famosos: “ningún fandom…”

Marilyn Patiño se convirtió recientemente en la eliminada de La casa de los famosos Colombia por segunda vez, luego de no obtener el respaldo suficiente del público y tras su salida recibió varias críticas por esta razón decidió emitir un comunicado.

Artículos relacionados La toxi costeña La Toxi Costeña rompió el silencio tras enfrentamiento entre Tebi y Juanda: ¿a quién apoya?

¿Por qué Marilyn Patiño recibió críticas tras salir de La casa de los famosos Colombia?

La actriz había regresado hace unas semanas a La casa más famosa gracias al poder de resurrección, el cual disputó con otras participantes como Beba y Luisa Cortina. En ese momento, Marilyn fue escogida por el público para continuar en la competencia y reingresar a la casa.

Sin embargo, el pasado domingo 4 de abril, la participante no logró reunir el apoyo necesario y obtuvo el menor porcentaje en la votación, lo que la convirtió nuevamente en eliminada.

Tras su salida, la actriz ha estado en medio de la conversación, donde algunos usuarios reaccionaron a su participación haciendo referencia a su postura con Alejandro Estrada.

Marilyn Patiño responde a críticas tras su salida de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Luego de su eliminación, Marilyn Patiño publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, en el que expresó su sentir frente a lo ocurrido.

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre su juego en La casa de los famosos Colombia?

“Quiero compartirles que nunca fue mi intención aprovecharme de ningún fandom. Siempre me mantuve fiel a los míos, a quienes han estado desde el inicio”, escribió Marilyn en el comunicado.

Artículos relacionados Influencers Ignacio Baladán recibe críticas por comentario tras revelación de género del bebé de Isabella Ladera

Asimismo, agregó: “Confío plenamente en mi team, que ha entendido mi forma de jugar y me ha respaldado de corazón. Es muy fácil opinar desde afuera, pero cada experiencia se vive distinto cuando estás adentro”.

También agradeció a las personas que la apoyaron durante su paso en el reality de convivencia, así como a su equipo de trabajo y al Canal RCN.

Marilyn Patiño responde a críticas tras su salida de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Para acompañar el comunicado, compartió una reflexión en la que expresó: “Soy una loca sensible, que se deja llevar por el recorrido de las aguas mágicas… Amo en libertad y sin condiciones y así mismo me gusta recibir el amor”.

Tras el comunicado, la actriz generó nuevas reacciones en las que de nuevo hacen mención a Alejandro Estrada: “Jamas entenderé por qué le tiraste tanto a Alejo, Cuando en el 24/7 no sé miró nada malo de él hacia a ti. Si no querías unirte a tormenta, era super válido, pero que atacar a su "amigo" sin necesidad”.