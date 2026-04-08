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Marilyn Patiño se pronuncia tras críticas por su salida de La casa de los famosos: “ningún fandom…”

Marilyn Patiño habló sin filtro sobre las críticas que ha recibido tras su salida de La casa de los famosos; esto dijo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El comunicado de Marilyn Patiño tras críticas de su salida de La casa de los famosos Colombia
Marilyn Patiño responde a críticas tras su salida de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Marilyn Patiño se convirtió recientemente en la eliminada de La casa de los famosos Colombia por segunda vez, luego de no obtener el respaldo suficiente del público y tras su salida recibió varias críticas por esta razón decidió emitir un comunicado.

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¿Por qué Marilyn Patiño recibió críticas tras salir de La casa de los famosos Colombia?

La actriz había regresado hace unas semanas a La casa más famosa gracias al poder de resurrección, el cual disputó con otras participantes como Beba y Luisa Cortina. En ese momento, Marilyn fue escogida por el público para continuar en la competencia y reingresar a la casa.

Sin embargo, el pasado domingo 4 de abril, la participante no logró reunir el apoyo necesario y obtuvo el menor porcentaje en la votación, lo que la convirtió nuevamente en eliminada.

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Tras su salida, la actriz ha estado en medio de la conversación, donde algunos usuarios reaccionaron a su participación haciendo referencia a su postura con Alejandro Estrada.

El comunicado de Marilyn Patiño tras críticas de su salida de La casa de los famosos Colombia
Marilyn Patiño responde a críticas tras su salida de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Luego de su eliminación, Marilyn Patiño publicó un comunicado en su cuenta de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, en el que expresó su sentir frente a lo ocurrido.

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre su juego en La casa de los famosos Colombia?

“Quiero compartirles que nunca fue mi intención aprovecharme de ningún fandom. Siempre me mantuve fiel a los míos, a quienes han estado desde el inicio”, escribió Marilyn en el comunicado.

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Asimismo, agregó: “Confío plenamente en mi team, que ha entendido mi forma de jugar y me ha respaldado de corazón. Es muy fácil opinar desde afuera, pero cada experiencia se vive distinto cuando estás adentro”.

También agradeció a las personas que la apoyaron durante su paso en el reality de convivencia, así como a su equipo de trabajo y al Canal RCN.

El comunicado de Marilyn Patiño tras críticas de su salida de La casa de los famosos Colombia
Marilyn Patiño responde a críticas tras su salida de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Para acompañar el comunicado, compartió una reflexión en la que expresó: “Soy una loca sensible, que se deja llevar por el recorrido de las aguas mágicas… Amo en libertad y sin condiciones y así mismo me gusta recibir el amor”.

Tras el comunicado, la actriz generó nuevas reacciones en las que de nuevo hacen mención a Alejandro Estrada: “Jamas entenderé por qué le tiraste tanto a Alejo, Cuando en el 24/7 no sé miró nada malo de él hacia a ti. Si no querías unirte a tormenta, era super válido, pero que atacar a su "amigo" sin necesidad”.

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