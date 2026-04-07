Ignacio Baladán recibe críticas por comentario tras revelación de género del bebé de Isabella Ladera

Isabella Ladera y Hugo García mostraron la revelación de género de su bebé, causando una ola de reacciones al ver que será un niño. Una de las reacciones fue la de Ignacio Baladán, quien hizo un comentario al respecto, pero se llevó críticas.

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¿Qué dijo Ignacio Baladán a Isabella Ladera y Hugo García que provocó comentarios?

A través de las redes sociales, Hugo García compartió el emotivo video en el que se le ve con un pastel blanco junto con Isabella Ladera y, además, a la pequeña hija de la modelo venezolana, con una copa y haciendo la revelación.

La pareja reaccionó muy emocionada y rompió en llanto al ver que sería un niño. El video se llenó de corazones y cientos de comentarios felicitando a la pareja; llamó la atención el de Ignacio Baladán.

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El esposo de La Segura comentó: “Hay hay hayyyy ❤️❤️ lo más lindo del mundo vas a vivir”, comentario que generó una ola de reacciones no tan positivas.

Ignacio Baladán recibe críticas por comentario tras revelación de género de Isabella Ladera. (Foto: AFP )

Como bien se conoce, Ignacio y La Segura son padres de Lucca, un bebé de casi un año, y es que desde que nació el niño han compartido con sus seguidores varios momentos del pequeño, así como han dejado ver su experiencia como padres primerizos.

¿Qué le dijeron a Ignacio Baladán tras comentario a Isabella Ladera y Hugo García?

Tras el comentario, muchos de los usuarios en esta red social reaccionaron con nuevos mensajes, que llamaron la atención, pues al parecer tomaron el mensaje de Baladan al referirse a que era niño.

“Si fuera el papá”, fue uno de los comentarios generando otras reacciones como que tildaban de “Envidioso”.

Ignacio Baladán recibe críticas por comentario tras revelación de género de Isabella Ladera. (Foto: Canal RCN)

Luego, otra persona reaccionó con: “Jamás. Lo más lindo es una hija mujer, pero qué vas a saber de eso”, y otra persona defendió al esposo de La Segura con: “Oye, él se refiere a ser padre, no al género del bebé”.

Mientras, otros usuarios se enfocaron en la ortografía del comentario haciéndole saber que el “Hay hay hayyyy” se escribía de manera correcta así: “¡Ay, ay, ay!”.