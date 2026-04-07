Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ignacio Baladán recibe críticas por comentario tras revelación de género del bebé de Isabella Ladera

Revelación de género del bebé de Isabella Ladera y Hugo García generó críticas a Ignacio Baladán.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ignacio Baladán reacciona a revelación de Isabella y Hugo y su comentario divide opiniones.
Ignacio Baladán recibe críticas por comentario tras revelación de género de Isabella Ladera y Hugo García. (Fotos: AFP y Canal RCN)

Isabella Ladera y Hugo García mostraron la revelación de género de su bebé, causando una ola de reacciones al ver que será un niño. Una de las reacciones fue la de Ignacio Baladán, quien hizo un comentario al respecto, pero se llevó críticas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Ignacio Baladán a Isabella Ladera y Hugo García que provocó comentarios?

A través de las redes sociales, Hugo García compartió el emotivo video en el que se le ve con un pastel blanco junto con Isabella Ladera y, además, a la pequeña hija de la modelo venezolana, con una copa y haciendo la revelación.

La pareja reaccionó muy emocionada y rompió en llanto al ver que sería un niño. El video se llenó de corazones y cientos de comentarios felicitando a la pareja; llamó la atención el de Ignacio Baladán.

Artículos relacionados

El esposo de La Segura comentó: “Hay hay hayyyy ❤️❤️ lo más lindo del mundo vas a vivir”, comentario que generó una ola de reacciones no tan positivas.

Ignacio Baladán reacciona a revelación de Isabella y Hugo y su comentario divide opiniones.
Ignacio Baladán recibe críticas por comentario tras revelación de género de Isabella Ladera. (Foto: AFP )

Como bien se conoce, Ignacio y La Segura son padres de Lucca, un bebé de casi un año, y es que desde que nació el niño han compartido con sus seguidores varios momentos del pequeño, así como han dejado ver su experiencia como padres primerizos.

¿Qué le dijeron a Ignacio Baladán tras comentario a Isabella Ladera y Hugo García?

Tras el comentario, muchos de los usuarios en esta red social reaccionaron con nuevos mensajes, que llamaron la atención, pues al parecer tomaron el mensaje de Baladan al referirse a que era niño.

Artículos relacionados

“Si fuera el papá”, fue uno de los comentarios generando otras reacciones como que tildaban de “Envidioso”.

Ignacio Baladán reacciona a revelación de Isabella y Hugo y su comentario divide opiniones.
Ignacio Baladán recibe críticas por comentario tras revelación de género de Isabella Ladera. (Foto: Canal RCN)

Luego, otra persona reaccionó con: “Jamás. Lo más lindo es una hija mujer, pero qué vas a saber de eso”, y otra persona defendió al esposo de La Segura con: “Oye, él se refiere a ser padre, no al género del bebé”.

Mientras, otros usuarios se enfocaron en la ortografía del comentario haciéndole saber que el “Hay hay hayyyy” se escribía de manera correcta así: “¡Ay, ay, ay!”.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Nataly Umaña dejó aparente indirecta a Alejandro Estrada: estas palabras dividen opiniones Nataly Umaña

Nataly Umaña dejó aparente indirecta a Alejandro Estrada: estas palabras dividen opiniones en redes

Nataly Umaña comparte curiosas palabras en sus redes e internautas opinan si es para Alejandro Estrada de La casa de los famosos Col.

Aida Cortés presume de su transformación. Talento nacional

Aida Cortés sorprendió al revelar su impactante transformación; así se ve la cantante

Aida Cortés comparte imágenes que muestran cómo pasó de niña soñadora a artista reconocida con logros y metas alcanzadas.

Paola Jara sorprende al mostrar el rostro de Emilia Paola Jara

Paola Jara deja ver a Emilia sin tapar su rostro: ¿a quién se parece?

Paola Jara vuelve a conmocionar las redes tras compartir fotos sin filtros en el rostro de Emilia, en medio de sus vacaciones.

Lo más superlike

Ryan Castro sorprende al contar cómo habla con mujeres Ryan Castro

Ryan Castro rompe el silencio y revela cómo conquista a una mujer: “Soy muy desconfiado”

Ryan Castro reveló cómo se acerca a mujeres y por qué prefiere conocerlas en persona y no en redes.

Alexa Torrex le devuelve la ropa a Mariana Zapata. Mariana Zapata

Mariana Zapata y Alexa Torrex protagonizaron discusión por la ropa en La casa de los famosos

Reconocida actriz sufre grave accidente y termina hospitalizada junto a sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz sufre grave accidente y termina hospitalizada junto a sus hijos

Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación Belinda

Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos