Novia de Tebi aparece llorando en video y Jhorman Toloza reaccionó con curioso mensaje, ¿qué le dijo?

La novia de Tebi, Alejandra Salguero, compartió un video en el que aparece llorando, y Jhorman Toloza, ex pareja de Alexa Torrex, reaccionó con un comentario que llamó la atención en redes sociales.

Artículos relacionados La casa de los famosos Marilyn Patiño quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia: esta fue su reacción

¿Qué mostró Alejandra Salguero, novia de Tebi en su video?

Alejandra Salguero publicó el video a través de sus redes sociales y en las imágenes se le observa dentro de una iglesia, en medio de un momento relacionado con su fe.

En el video se observa a una persona que se le acerca y le dice unas emotivas palabras que provocan que la novia de Tebi se emocione y rompa en llanto.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro reaccionó a declaraciones de Lina Tejeiro sobre él: así le respondió

Alejandra Salguero para compartir el video mensaje inspirado en la Biblia.

“El momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados”, escribió Alejandra.

Esto dijo Jhorman Toloza a la novia de Tebi tras mostrarse llorando en un video. (Fotos: Canal RCN)

Más adelante, también agregó otro fragmento: “Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila; correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán”.

Como era de esperarse el video de Alejandra Salguero quien no suele compartir sobre su vida personal generó una ola de comentarios relacionados con su vida sentimental con Tebi y lo que ha pasado con él en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia.

No obstante, hubo un comentario que llamó la atención entre los usuarios y fue el de Jhorman Toloza, ex pareja de Alexa Torrex, quien también está en La casa de los famosos.

Artículos relacionados Juanda Caribe Sheila conmueve con mensaje a su bebé tras cumplir los 11 meses: ¿Qué dijo sobre Juanda Caribe?

¿Cuál fue el comentario de Jhorman Toloza a Alejandra Salguero, novia de Tebi?

Tras la publicación, Jhorman Toloza reaccionó al video y dejó un comentario en la publicación de Alejandra Salguero. El mensaje que escribió fue: “Soltar es el camino menos doloroso ❤️”. El comentario también generó reacciones.

Esto dijo Jhorman Toloza a la novia de Tebi tras mostrarse llorando en un video. (Fotos: Canal RCN)

Cabe recordar que tanto Alexa Torrex como Tebi continúan participando en La casa más famosa, donde han estado en medio de la polémica tras un supuesto shippeo y luego una evidente cercanía entre ellos.