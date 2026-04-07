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Novia de Tebi aparece llorando en video y Jhorman Toloza reaccionó con curioso mensaje, ¿qué le dijo?

Jhorman Toloza le hizo un curioso comentario a la novia de Tebi, luego de que ella compartiera un video llorando.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhorman Toloza, ex de Alexa Torrex, le comentó un video a la novia de Tebi, esto dijo
Esto dijo Jhorman Toloza a la novia de Tebi tras mostrarse llorando en un video. (Fotos: Canal RCN)

La novia de Tebi, Alejandra Salguero, compartió un video en el que aparece llorando, y Jhorman Toloza, ex pareja de Alexa Torrex, reaccionó con un comentario que llamó la atención en redes sociales.

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¿Qué mostró Alejandra Salguero, novia de Tebi en su video?

Alejandra Salguero publicó el video a través de sus redes sociales y en las imágenes se le observa dentro de una iglesia, en medio de un momento relacionado con su fe.

En el video se observa a una persona que se le acerca y le dice unas emotivas palabras que provocan que la novia de Tebi se emocione y rompa en llanto.

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Alejandra Salguero para compartir el video mensaje inspirado en la Biblia.

“El momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados”, escribió Alejandra.

Jhorman Toloza, ex de Alexa Torrex, le comentó un video a la novia de Tebi, esto dijo
Esto dijo Jhorman Toloza a la novia de Tebi tras mostrarse llorando en un video. (Fotos: Canal RCN)

Más adelante, también agregó otro fragmento: “Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila; correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán”.

Como era de esperarse el video de Alejandra Salguero quien no suele compartir sobre su vida personal generó una ola de comentarios relacionados con su vida sentimental con Tebi y lo que ha pasado con él en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia.

No obstante, hubo un comentario que llamó la atención entre los usuarios y fue el de Jhorman Toloza, ex pareja de Alexa Torrex, quien también está en La casa de los famosos.

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¿Cuál fue el comentario de Jhorman Toloza a Alejandra Salguero, novia de Tebi?

Tras la publicación, Jhorman Toloza reaccionó al video y dejó un comentario en la publicación de Alejandra Salguero. El mensaje que escribió fue: “Soltar es el camino menos doloroso ❤️”. El comentario también generó reacciones.

Jhorman Toloza, ex de Alexa Torrex, le comentó un video a la novia de Tebi, esto dijo
Esto dijo Jhorman Toloza a la novia de Tebi tras mostrarse llorando en un video. (Fotos: Canal RCN)

Cabe recordar que tanto Alexa Torrex como Tebi continúan participando en La casa más famosa, donde han estado en medio de la polémica tras un supuesto shippeo y luego una evidente cercanía entre ellos.

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