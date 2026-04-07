Novia de Tebi aparece llorando en video y Jhorman Toloza reaccionó con curioso mensaje, ¿qué le dijo?
Jhorman Toloza le hizo un curioso comentario a la novia de Tebi, luego de que ella compartiera un video llorando.
La novia de Tebi, Alejandra Salguero, compartió un video en el que aparece llorando, y Jhorman Toloza, ex pareja de Alexa Torrex, reaccionó con un comentario que llamó la atención en redes sociales.
¿Qué mostró Alejandra Salguero, novia de Tebi en su video?
Alejandra Salguero publicó el video a través de sus redes sociales y en las imágenes se le observa dentro de una iglesia, en medio de un momento relacionado con su fe.
En el video se observa a una persona que se le acerca y le dice unas emotivas palabras que provocan que la novia de Tebi se emocione y rompa en llanto.
Alejandra Salguero para compartir el video mensaje inspirado en la Biblia.
“El momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados”, escribió Alejandra.
Más adelante, también agregó otro fragmento: “Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila; correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán”.
Como era de esperarse el video de Alejandra Salguero quien no suele compartir sobre su vida personal generó una ola de comentarios relacionados con su vida sentimental con Tebi y lo que ha pasado con él en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia.
No obstante, hubo un comentario que llamó la atención entre los usuarios y fue el de Jhorman Toloza, ex pareja de Alexa Torrex, quien también está en La casa de los famosos.
¿Cuál fue el comentario de Jhorman Toloza a Alejandra Salguero, novia de Tebi?
Tras la publicación, Jhorman Toloza reaccionó al video y dejó un comentario en la publicación de Alejandra Salguero. El mensaje que escribió fue: “Soltar es el camino menos doloroso ❤️”. El comentario también generó reacciones.
Cabe recordar que tanto Alexa Torrex como Tebi continúan participando en La casa más famosa, donde han estado en medio de la polémica tras un supuesto shippeo y luego una evidente cercanía entre ellos.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike