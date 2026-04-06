Sheila conmueve con mensaje a su bebé tras cumplir los 11 meses: ¿Qué dijo sobre Juanda Caribe?

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, compartió recientemente un emotivo mensaje en sus redes sociales para celebrar los 11 meses de vida de su pequeña hija.

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¿Qué dijo Sheila Gándara sobre el cumpleaños de su bebé?

A través de su cuenta de Instagram donde suma miles de seguidores, Sheila publicó un extenso mensaje en el que dejó claro el amor que siente por su bebé.

“Mi reina hermosa ya cumplió 11 meses. Dios mío, no puedo creer lo rápido que estás creciendo, me remueve el corazón, cada día contigo es un regalo que atesoro con toda mi alma”, escribió la creadora de contenido.

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Más adelante añadió otro mensaje acompañado de una imagen suya junto a su pequeña hija y un pastel con varias velas.

Mensaje de Sheila Gándara a su bebé de 11 meses desata reacciones por Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

“Te amo con un amor que no tiene medida y le pido a Dios que me regale mucha salud para poder estar en cada paso de tu vida sin perderme ni un solo momento contigo”, agregó.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención de los usuarios fue que en esta ocasión no mencionó a Juanda Caribe en su publicación, a diferencia de lo ocurrido hace un mes cuando la bebé cumplió 10 meses, momento en el que sí lo incluyó en su mensaje, refiriéndose a él como el padre de la niña.

¿Cuál es la petición que le hacen los seguidores a Sheila Gándara sobre Juanda Caribe?

Como es conocido, Juanda Caribe ha estado en medio de la polémica por unos supuestos chats en los que se le vincula con otras mujeres.

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En medio de este contexto, Sheila ha compartido publicaciones en sus redes sociales que algunos usuarios han interpretado como indirectas, aunque no se ha referido al tema ni a su relación de pareja.

Mensaje de Sheila Gándara a su bebé de 11 meses desata reacciones por Juanda Caribe. (Foto: Canal RCN)

Cada vez que la creadora de contenido publica algo relacionado con su vida personal, los comentarios no se hacen esperar y lo relacionan con su relación sentimental.

Mientras algunos usuarios le piden que lo perdone y que continúe con él, tras los constantes mensajes que hace Juanda Caribe a las cámaras dirigidos a ella, otros le sugieren que no siga con su relación con el participante de La casa de los famosos Colombia.