Jhorman se pronunció tras los señalamientos de exempleada de Alexa Torrex que lo tilda de “mantenido”

Tras las fuertes afirmaciones que hizo la exempleada de Alexa Torrex sobre su expareja, Jhorman Toloza no se quedó callado y se pronunció tras el video viral de esta persona.

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¿Qué respondió Jhorman Toloza tras el video de la exempleada de Alexa Torrex?

En redes sociales continúa la polémica tras la difusión de un video de una persona que asegura haber trabajado con Alexa Torrex por más de dos años y hace fuertes declaraciones hacía Jhorman Toloza.

Luego de que el video se viralizara y fuera difundido en varias páginas de entretenimiento, Jhorman Toloza reaccionó, donde dejó entrever su postura frente a las acusaciones que circulan en su contra.

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Aunque no entró en detalles directos sobre cada señalamiento, su mensaje fue directo y con un tono sarcástico.

Jhorman Toloza reacciona tras video que lo vincula con gastos del dinero de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

“Ese Jhorman si es malo mano, eso le pasa por dejar sin trabajo a la empleada”, fueron las declaraciones que dejó en la caja de comentarios Jhorman Toloza.

Tras su pronunciamiento generó una ola de ‘me gustas’ y cientos de reacciones entre los usuarios que reaccionaron con humor y otros con mensajes de apoyo hacía él: “te vamos a apoyar a ti también”.

¿Qué dijo la exempleada de Alexa Torrex que generó la reacción de Jhorman Toloza?

En la noche del domingo 5 de abril empezó a circular un video en el que una persona que aseguraba ser la exempleada de la participante de La casa de los famosos Colombia se iba en contra de Jhorman.

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En el video, la mujer aparece acompañada de dos menores y asegura que Jhorman Toloza sería una persona “conveniente” y habría afectado la imagen de la creadora de contenido, además de ser descrito con frases como “mantenido con máscara de santo”.

Jhorman Toloza reacciona tras video que lo vincula con gastos del dinero de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

También se le acusa, de manera presunta, de usar dinero de Alexa para otros gastos personales y con otras mujeres.

Por supuesto, el video ha generado una ola de reacciones entre los usuarios en los que han dividido sus opiniones entre quienes lo defienden y quienes respaldan las acusaciones.

Hasta el momento Jhorman Toloza no ha hecho más pronunciamientos tras los fuertes señalamientos de su exempleada.