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Sale a la luz video de exempleada de Alexa Torrex con fuertes señalamientos contra Jhorman Toloza

Exempleada de Alexa Torrex desata polémica en redes tras hacer fuertes señalamientos contra Jhorman Toloza.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Exempleada de Alexa Torrex salió a defenderla y criticar a Jhorman Toloza.
Exempleada de Alexa Torrex rompe el silencio y lanza fuertes acusaciones contra Jhorman Toloza. (Fotos: Canal RCN)

En redes sociales está circulando un video en el que, supuestamente, habló una persona que habría trabajado con Alex Torrex, en defensa de la influencer y haciendo fuertes declaraciones hacia Jhorman Toloza.

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¿Qué se dice la exempleada de Alexa Torrex, sobre Jhorman Toloza?

Según el contenido, en el video aparece una mujer acompañada de dos menores, quienes entregan fuertes testimonios sobre la relación laboral y personal que habrían tenido con ambas personas.

En sus palabras, señalan que Jhorman sería una persona “conveniente” y aseguran que durante los dos años que, según dicen, compartieron entorno laboral, observaron comportamientos que ahora deciden exponer públicamente.

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De acuerdo con lo expresado por estas personas afirman que estuvieron esperando la salida de Alexa de La casa de los famosos Colombia para pronunciarse, sin embargo, indicaron que tomaron la decisión de hablar debido a que, según ellas, se habrían cansado de ciertas actitudes de Jhorman, la expareja de Alexa.

Alexa Torrex calificó su beso con Tebi.
(Foto Canal RCN)

En el video también mencionan que, presuntamente, algunas acciones de él habrían afectado la imagen de la influencer.

Además, reiteran que su intención es respaldar a Alexa frente a lo que consideran una situación que debía hacerse pública.

¿Cuáles son las acusaciones hacia Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex?

Dentro de las declaraciones, una de las frases que más ha llamado la atención en medio de las declaraciones fue: “él está donde está gracias a Alexa”.

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Asimismo, en el video se escucha otra afirmación directa: “Es un mantenido con máscara de santo”.

Adicionalmente, quienes aparecen en el clip aseguran que Jhorman habría utilizado dinero de la participante de La casa de los famosos para cubrir sus gastos personales, incluyendo, según su versión, “gustos privados”.

Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Foto (Canal RCN).

También señalan que, presuntamente, parte de esos recursos habrían sido destinados a otras mujeres.

Estos videos de la exempleada han generado múltiples reacciones entre los usuarios, quienes están divididos. Por un lado, algunos han salido en defensa de Jhorman Toloza, señalando que él la ha respaldado pese a lo ocurrido con el supuesto “shippeo” entre Alexa y Tebi.

Por otro lado, también hay quienes han cuestionado a la expareja, asegurando que, efectivamente, Jhorman utilizaría a Alexa por conveniencia.

 

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