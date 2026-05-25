La Liendra arriesgó su vida por grabar de cerca a camada de hipopótamos: todo quedó en video

La Liendra sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que se acercó peligrosamente a una camada de hipopótamos mientras grababa un documental sobre estos animales en Colombia, especie que fue traída al país por Pablo Escobar.

Artículos relacionados Viral Causa de muerte de Yulixa Toloza es confirmada oficialmente por Medicina Legal

¿Qué mostró el video de La Liendra grabando de cerca a varios hipopótamos?

El creador de contenido inició la producción de su próximo documental, esta vez enfocado en los hipopótamos y la polémica situación que han enfrentado en Colombia durante los últimos años. Para esto, tomó una arriesgada decisión: acercarse a ellos lo más posible.

La Liendra tuvo que detener la grabación de su nuevo documental. (Foto: Canal RCN)

Las imágenes difundidas en redes sociales dejaron ver el riesgo que asumió La Liendra al ubicarse a pocos metros de los animales para captar de cerca su comportamiento

Artículos relacionados Yeison Jiménez Fantasma de Yeison Jiménez se le apareció a fiel seguidor y así lo evidenció en redes sociales

Según relató en un video publicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula millones de seguidores, decidió adentrarse en la zona luego de que le informaran sobre un lugar en el que podían encontrar una gran manada de hipopótamos que vive en libertad. Sin embargo, explicó que los animales no estaban siendo controlados por expertos, por lo que tampoco contarían con protección durante el recorrido.

“Nos dieron la ubicación de un lugar donde podríamos encontrar una manada de hipopótamos que vive en libertad, así que vamos a ir con mucho cuidado”, comentó el creador de contenido mientras atravesaba una zona boscosa.

Artículos relacionados Viral Familiares de Yulixa Toloza piden “máxima justicia” tras confirmar su causa de muerte

El joven influenciador también aseguró que intentaría documentar la situación con precaución, pues un ataque de estos animales podría ponerlos en peligro al no tener cómo defenderse.

“Vamos a tratar de documentarlos con cuidado, porque es muy peligroso estar en la zona de ellos y no hay nada que nos proteja de un ataque”.

¿Cómo reaccionaron los fans de La Liendra a las impactantes imágenes de los hipopótamos?

El video de La Liendra rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el riesgo que asumió para grabar de cerca a los hipopótamos y documentar la situación de estos animales en Colombia.

“Ese man sí se puso en peligro por grabar eso”, “yo no sería capaz de acercarme tanto a un hipopótamo”, “la gente no dimensiona lo peligrosos que son esos animales”, “menos mal no pasó una tragedia”, fueron algunos de los comentarios.