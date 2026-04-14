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Karola lanzó pulla a Alejandro Estrada tras su eliminación: "No pueden percibir la energía"

Karola volvió a referirse a Alejandro Estrada después de su eliminación y sus palabras reavivaron la polémica en La casa de los famosos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karola aseguró que Alejandro Estrada tiene una energía pesada.
Karola aseguró que Alejandro Estrada tiene una energía pesada en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Karola arremetió nuevamente contra Alejandro Estrada tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Karola habló de su vida sentimental.
Karola habló de su vida sentimental tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué expresó Karola sobre su vínculo con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

La influenciadora ha estado dando detalles sobre su experiencia en el reality. La cartagenera ha dicho en varias oportunidades que no entiende por qué Alejandro tiene tanto apoyo en este momento y que por medio de la pantalla no se puede percibir la energía tan pesada que el actor transmite en persona.

Según Karola, Alejandro es una persona falsa que no se está mostrando como realmente es. La creadora de contenido aseguró que no se enfrentó al actor porque lo considerara el más fuerte, sino porque no vibró con él y contra eso no se puede hacer mucho.

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¿Qué dijo Karola sobre su relación con Eidevin tras su eliminación en La casa de los famosos Colombia 3?

Además de sus declaraciones sobre Estrada, Karola habló de su relación con Jota y Eidevin.

Con Eidevin expresó que le gustaría encontrarse para compartir un momento y conversar sobre lo que viene en su futuro.

En cuanto a Jota, con quien tenía una relación antes de entrar a la competencia, afirmó que no sabe si él quiera hablar con ella, pero que por ahora prefiere regresar a la realidad y acoplarse antes de tomar decisiones importantes en su vida personal.

Karola también ha dejado abierta la posibilidad de seguir trabajando en proyectos de contenido digital, aprovechando la visibilidad que le dio su paso por el programa.

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Mientras tanto, los participantes que continúan en la competencia enfrentan una nueva prueba de presupuesto.

En esta ocasión, deben formar palabras con letras que llevan en su cuerpo y cuentan con apenas 40 segundos para organizarse y adivinar la palabra correcta. Cada acierto les otorga puntos que serán vitales para el mercado de la semana.

Esta semana, además, comenzó el ciclo del Top 10, una etapa decisiva que marca el rumbo final de la competencia.

Con menos participantes en juego, las tensiones se intensifican y cada acción dentro de la casa adquiere mayor relevancia.

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