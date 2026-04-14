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Alejandro Estrada muestra su molestia por gesto de Juancho Arango en La casa de los famosos; ¿qué hizo?

Alejandro Estrada reaccionó con incomodidad en La casa de los famosos y la tensión con Juancho Arango volvió a quedar en evidencia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Alejandro Estrada se incomoda.
Alejandro Estrada se incomoda con Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Alejandro Estrada se molestó con Juancho Arango por el aseo de la cocina que realiza en La casa de los famosos Colombia 3.

Alejandro Estrada retomó la cocina.
Alejandro Estrada retomó la cocina en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué se molestó Alejandro Estrada con Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia 3?

El actor retomó su lugar en la cocina de la casa más famosa del país y puso quejas sobre la forma en la que están limpiando los utensilios sus compañeros.

El cucuteño estaba preparando los alimentos cuando notó un olor a trapo sucio en las tablas de picar y los platos.

Alejandro no ocultó su molestia y le comentó a Valentino Lázaro que no es la primera vez que percibe ese detalle y que está seguro de que es Juancho Arango quien los limpia con el trapo, aunque no sabe cómo decírselo.

Valentino le sugirió que se lo dijera directamente, pero Estrada aseguró que no quiere entrar en discusiones con él.

Finalmente, Lázaro dijo que hablaría con Mariana Zapata, líder de la semana, para exponer la situación en una próxima reunión.

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¿Por qué hay rivalidad entre Alejandro Estrada y Juancho Arango en La casa de los famosos Colombia 3?

La tensión entre Alejandro y Juancho no es nueva. Recordemos que ambos actores tuvieron un enfrentamiento semanas atrás cuando Estrada imitó al hijo mayor de Arango, lo que generó molestia inmediata en Juancho, quien le pidió que no involucrara a su familia ni en broma.

Aunque Alejandro se disculpó, el ambiente entre ellos quedó marcado por la incomodidad y la falta de confianza.

Este nuevo episodio en la cocina parece reforzar esa rivalidad latente que se mantiene dentro de la casa.

En una etapa avanzada de la competencia, donde cada detalle puede influir en la percepción del público y en la convivencia, estas tensiones podrían marcar el rumbo de las próximas semanas.

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Mientras tanto, los participantes se preparan para la prueba de presupuesto, un reto clave para asegurar el mercado de la semana.

Las últimas pruebas no han sido favorables y la casa necesita sumar puntos para mejorar sus condiciones.

Además, la producción ha ambientado la casa con temática del mundial de fútbol, en apoyo a la selección Colombia, lo que promete dinámicas especiales.

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