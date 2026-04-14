Desde hace varias semanas, el nombre de Juanda Caribe se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital, sino que también, por ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes redes sociales tras unos supuestos chats filtrados que una mujer que se conversaba con Juanda Caribe sacó a la luz y esto ha generado un debate de una presunta “infidelidad”.

Por ello, los navegantes han estado bajo la expectativa frente a lo que ha dicho Sheila Gándara mediante sus redes, en especial, por las aparentes indirectas que ha compartido tras la polémica en la que estuvo envuelto Juanda Caribe.

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¿Sheila Gándara dejó de seguir a Juanda Caribe en sus redes sociales?

Sheila Gándara aparentemente dejó de seguir a Juanda Caribe. | Foto: Canal RCN

Tras varios rumores circulados en redes sociales acerca de una presunta crisis entre Sheila y Juanda Caribe, muchos internautas se han preguntado acerca de cómo ha estado la relación sentimental entre ellos, en especial, por parte de la creadora de contenido.

Con base en esto, internautas descubrieron que Sheila Gándara habría dejado de seguir a Juanda Caribe a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 268 mil seguidores.

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En sus seguidos no se refleja que esté siguiendo a Juanda y esto ha generado diversas opiniones en redes sociales, en especial, por mantenerse alejada frente a todo tipo de comentarios circulados.

¿Cuál fue la última publicación que compartió Sheila Gándara en sus redes sociales?

Por el momento, Juanda Caribe no se ha enterado acerca de la polémica que se presentó tras conversaciones filtrados de él junto a una mujer, pues, aún permanece en La casa de los famosos Colombia, generando una gran variedad de acontecimientos en el programa junto a sus compañeros.

¿Cómo ha sido la participación de Juanda Caribe en La casa de los famosos Col? | Foto: Canal RCN

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Entre tanto, Sheila generó diversas opiniones mediante su cuenta oficial de Instagram en donde compartió una ráfaga de fotografías en sus redes en donde dejó un contundente mensaje, expresando lo siguiente: