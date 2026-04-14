Karina García dividió opiniones tras sorpresiva opinión sobre Karola: ¿qué dijo?

La reciente eliminación de Karol Alcendra de La casa de los famosos Colombia, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, pues su salida del reality de convivencia ha sido motivo de amores y odios entre los seguidores del formato.

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¿Qué dijo Karina García sobre la eliminación de Karola en La casa de los famosos Colombia?

Una de las figuras que se unió a la conversación para dar su punto de vista frente a la eliminación, fue Karina García, quien no dudó en asegurar que la última conexión que tuvo Karola con sus excompañeros, le dieron ganas de llorar.

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"Ay me dieron ganas de llorar, yo creo que ella dio muchas cosas en la casa, ella no solo dio pel3a, ella dio baile, también fue amorosa, consejera, también impulsó a muchas personas hicieron contenido", señaló la antioqueña.

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¿Karina García lloró por la salida de Karola de La casa de los famosos Colombia?

Durante su apreciación, que se dio en medio del programa ¿Qué Hay Pa' Dañar?, la también exparticipante de la segunda temporada, aseguró que el paso de Karola por La casa de los famosos Colombia, fue uno de los mejores de este año.

Karina García casi llora tras la salida de Karola de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

"La movió completamente, es una pelada demasiado histriónica, demasiado espontánea y chévere que haya dado esas palabras de amor", agregó la paisa.

Por su parte, Nestor Parra y Roberto Velásquez, coincidieron en que la barranquillera fue un gran personaje al interior de la casa, por lo que destacaron cada una de sus facetas. Karina, también resaltó su personalidad, pero también el gran poder de su fandom, dejando ver que hicieron todo lo posible para evitar que resultara eliminada.

Frente a lo dicho por García, los internautas no dudaron en reaccionar y manifestarse al respecto, dejando ver, por un lado, su desacuerdo y otros, su completo respaldo.

"Karola demostrando , que no hizo , lo que las almas podridas querían", "La del contenido soporten", "Resucítenla", "Karina que programa estás viendo, decepcionada de ti", "Karola la mejor", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe señalar que, durante su última conexión en el programa, la exparticipante envió emotivas palabras a sus compañeros, además de dejar claro que para ella el juego se terminó, declaraciones que causaron sorpresa y fueron aplaudidas por el público.