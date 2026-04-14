Camilo Trujillo lanza duro comentario contra Beba tras discusión con Mariana en La casa de los famosos

Camilo Trujillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió al reaccionar y dar su opinión tras la reciente discusión que se presentó entre Beba y Mariana Zapata.

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¿Qué dijo Camilo Trujillo tras la discusión de Mariana y Beba en La casa de los famosos Colombia?

Camilo Trujillo causó reacciones luego de comentar una publicación del Canal RCN en la que se muestra la discusión que tuvieron las dos participantes de La casa más famosa.

El exparticipante, sin filtro, dejó clara su postura sobre a quién apoya en medio del enfrentamiento.

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“Beba ya puede estar saliendo”, el comentario del exparticipante no pasó desapercibido y rápidamente generó una ola de reacciones entre los usuarios en redes sociales.

Varios usuarios reaccionaron con comentarios de humor, repitiendo su nombre y acompañando sus mensajes con emojis de risa. Otros, por su parte, señalaron que estaba del lado correcto.

Camilo Trujillo desata polémica con comentario sobre Beba tras discusión con Mariana Zapata. (Fotos: Canal RCN)

Sin embargo, también hubo quienes recordaron su paso por La casa de los famosos con mensajes como: “Camilo, ve a dormir. Que tú fuiste un mueble en la pasada”, haciendo alusión a su participación en la segunda temporada.

¿Qué pasó entre Beba y Mariana en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la prueba de presupuesto de esta semana, en la que los participantes debían armar unas palabras, Beba y Mariana protagonizaron una discusión que llamó la atención de todos.

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Durante la actividad, Mariana le pidió a Beba que dejara de gritar, razón por la cual se generó un rifirrafe entre ambas.

Beba, por su parte, expresó que estaba gritando de la misma forma en que lo había hecho anteriormente durante la prueba de liderazgo, la cual ganó Mariana Zapata.

Ante esto, Mariana le recordó en algún momento que ella es la líder de la semana, lo que aumentó el intercambio de palabras entre las dos.

Al final Mariana le dijo a Beba que todo se lo tomaba personal. Mientras Valentino intentaba calmar los ánimos.

El momento también generó reacciones entre otros participantes de La casa de los famosos, quienes pedían que continuaran con la prueba como Alexa Torrex.