Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Camilo Trujillo lanza duro comentario contra Beba tras discusión con Mariana en La casa de los famosos

Camilo Trujillo reaccionó sin filtro a la discusión entre Beba y Mariana en La casa de los famosos Colombia; esto dijo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Camilo Trujillo reacciona a la discusión entre Beba y Mariana en La casa de los famosos Colombia.
Camilo Trujillo desata polémica con comentario sobre Beba tras discusión con Mariana Zapata. (Fotos: Canal RCN)

Camilo Trujillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió al reaccionar y dar su opinión tras la reciente discusión que se presentó entre Beba y Mariana Zapata.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Camilo Trujillo tras la discusión de Mariana y Beba en La casa de los famosos Colombia?

Camilo Trujillo causó reacciones luego de comentar una publicación del Canal RCN en la que se muestra la discusión que tuvieron las dos participantes de La casa más famosa.

El exparticipante, sin filtro, dejó clara su postura sobre a quién apoya en medio del enfrentamiento.

Artículos relacionados

“Beba ya puede estar saliendo”, el comentario del exparticipante no pasó desapercibido y rápidamente generó una ola de reacciones entre los usuarios en redes sociales.

Varios usuarios reaccionaron con comentarios de humor, repitiendo su nombre y acompañando sus mensajes con emojis de risa. Otros, por su parte, señalaron que estaba del lado correcto.

Camilo Trujillo reacciona a la discusión entre Beba y Mariana en La casa de los famosos Colombia.
Camilo Trujillo desata polémica con comentario sobre Beba tras discusión con Mariana Zapata. (Fotos: Canal RCN)

Sin embargo, también hubo quienes recordaron su paso por La casa de los famosos con mensajes como: “Camilo, ve a dormir. Que tú fuiste un mueble en la pasada”, haciendo alusión a su participación en la segunda temporada.

¿Qué pasó entre Beba y Mariana en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la prueba de presupuesto de esta semana, en la que los participantes debían armar unas palabras, Beba y Mariana protagonizaron una discusión que llamó la atención de todos.

Artículos relacionados

Durante la actividad, Mariana le pidió a Beba que dejara de gritar, razón por la cual se generó un rifirrafe entre ambas.

Beba, por su parte, expresó que estaba gritando de la misma forma en que lo había hecho anteriormente durante la prueba de liderazgo, la cual ganó Mariana Zapata.

Sofía Jaramillo lanzó fuerte pulla a Mariana tras tenso cruce con Beba en La casa de los famosos Colombia.

Ante esto, Mariana le recordó en algún momento que ella es la líder de la semana, lo que aumentó el intercambio de palabras entre las dos.

Al final Mariana le dijo a Beba que todo se lo tomaba personal. Mientras Valentino intentaba calmar los ánimos.

El momento también generó reacciones entre otros participantes de La casa de los famosos, quienes pedían que continuaran con la prueba como Alexa Torrex.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Esposa de Juanda Caribe recibe críticas tras publicar nueva indirecta Juanda Caribe

Esposa de Juanda Caribe desató críticas tras lanzar nueva indirecta; “Tanto show…”

Sheila Gándara, esposa de Juanda Caribe, genera polémica luego de decir que no hay tiempo para llorar.

Sofía Jaramillo lanzó fuerte pulla a Mariana tras tenso cruce con Beba en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo arremete contra Mariana tras su discusión con Beba en La casa de los famosos

Sofía Jaramillo no se quedó callada y se fue contra Mariana luego de la discusión que tuvo con Beba en La casa de los famosos.

Karola le respondió a los seguidores. La casa de los famosos

Karola causó revuelo por su inesperada respuesta y defendió su actitud dentro de La casa de los famosos

Karola defendió su actitud dentro de La casa de los famosos y explicó por qué los conflictos son parte del show.

Lo más superlike

Salomón Bustamante sorprende al hablar de su supuesta ruptura con Laura León Salomón Bustamante

Salomón Bustamante rompió el silencio sobre su presunta ruptura con Laura León; esto dijo

Salomón Bustamante habló sobre los rumores de ruptura con Laura León y aclaró su situación actual con este video.

Llane presenta “Arepa con Queso”, su nuevo sencillo Talento nacional

Llane le hace un homenaje a sus raíces llaneras con su sencillo "Arepa con Queso"

Exreina del Carnaval de Barranquilla se compromete: así fue la propuesta en Japón Influencers

Exreina del Carnaval de Barranquilla se compromete: así fue la romántica propuesta

Silvy Araujo revela la importancia de hacer ejercicios durante el embarazo: ¿qué beneficios tiene? Salud

Silvy Araujo revela la importancia de hacer ejercicios durante el embarazo: ¿qué beneficios tiene?

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?