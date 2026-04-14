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Silvy Araujo revela la importancia de hacer ejercicios durante el embarazo: ¿qué beneficios tiene?

La influenciadora Silvy Araujo compartió varios consejos sobre el beneficio que tiene hacer ejercicio durante el embarazo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Silvy Araujo revela la importancia de hacer ejercicios durante el embarazo: ¿qué beneficios tiene?
Ventajas de hacer ejercicio durante el embarazo, según Silvy Araujo. | Foto: Freepik

En los últimos meses, el nombre de Silvy Araujo se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al demostrar su gran habilidad en el deporte, en especial, por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por confesar que está embarazada.

Por ello, Silvy ha tenido la oportunidad de compartir varios detalles acerca de todo lo que ha vivido durante su embarazo y demostrar cómo mantiene una vida saludable.

Con base en esto, Silvy compartió varios detalles en sus redes para realizar rutinas deportivas durante el embarazo.

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¿Qué beneficios tiene hacer deporte durante el embarazo, según Silvy Araujo?

Silvy Araujo revela la importancia de hacer ejercicios durante el embarazo: ¿qué beneficios tiene?
¿Qué consejos comparte Silvy Araujo durante el embarazo? | Foto: Freepik

En uno reciente video compartido por Silvy Araujo en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, compartió las razones por las cuales trae beneficios hacer ejercicios durante el embarazo, expresando las siguientes palabras:

“Hablemos de consejos para tener en cuenta para hacer ejercicio durante el embarazo. Por un lado, la rutina de fuerza no debe cambiar, la debes hacer, pero con la supervisión de tu médico y la fuerza te ayudará un montón”, expresó la creadora de contenido.

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Posteriormente, Silvy aprovechó la oportunidad para compartirles valiosos consejos a sus seguidores, en especial, por todas las recomendaciones que deben tener en cuenta al momento de hacer ejercicio, en especial, si se tiene una recomendación por especialistas médicos:

Silvy Araujo revela la importancia de hacer ejercicios durante el embarazo: ¿qué beneficios tiene?
¿Cómo ha sido el embarazo de Silvy Araujo? | Foto: Freepik

“Primer punto, evitar ejercicios hacia abajo, pues, debes tener cuidado. En la aplicación, casi todos tienen modificaciones, así que no hay excusas. Segundo, evito ejercicios de alto imp#ct#. El tercer punto, es no aguantar la respiración. Cuarto punto, escúchate y percátate de todos los síntomas”, agregó Silvy.

¿Cómo ha sido el embarazo de Silvy Araujo?

Cabe destacar que Silvy Araujo ha mantenido bajo a la expectativa a sus seguidores acerca del nacimiento de su bebé.

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Sin embargo, por el momento se encuentra disfrutando de su faceta en el embarazo, compartiendo varios consejos de vida y, también, sobre los diferentes acontecimientos que ha vivido, demostrando que ha tenido un buen estilo de vida saludable al sr una reconocida creadora de contenido digital.

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