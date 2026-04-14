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Marilyn Patiño mostró su controversial postura tras eliminación de Karola: ¿qué sacó a la luz?

Tras la eliminación de Karola de La casa de los famosos Col, Marilyn Patiño compartió su polémica reacción en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Marilyn Patiño mostró su controversial postura tras eliminación de Karola: ¿qué sacó a la luz?
¿Cómo reaccionó Marilyn Patiño tras eliminación de Karola? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Marilyn Patiño se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por ser una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Marilyn se ha convertido en centro de atención mediática tras compartir su controversial reacción ante la eliminación de Karola, pues recordó que ella fue la que la mandó a la placa de nominados hace varias semanas.

En medio de esto, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios mediante las plataformas digitales, en especial, por un contundente video que compartió en sus redes sociales.

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¿Cómo reaccionó Marilyn Patiño ante la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia?

Marilyn Patiño mostró su controversial postura tras eliminación de Karola: ¿qué sacó a la luz?
Esto dijo Marilyn Patiño tras eliminación de Karola. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Marilyn Patiño se ha destacado no solo por ser una reconocida actriz y creadora de contenido digital, sino que también, por contarles varios detalles de su vida a sus seguidores.

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Por este motivo, Marilyn compartió un polémico video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en donde expresó lo siguiente:

“Me enviaron este video y ve sí tienen razón ni lo había pensado, será un mensaje de, el tiempo de Dios es perfecto”, agregó Marilyn en la descripción de la publicación.

En el video se refleja el momento exacto en el que Karola toma la decisión de enviar a placa de nominación a Marilyn Patiño y, posteriormente, se refleja el momento exacto en el que Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia.

Marilyn Patiño mostró su controversial postura tras eliminación de Karola: ¿qué sacó a la luz?
¿Cuál fue el momento que desempolvó Marilyn Patiño con Karola? | Foto: Canal RCN

Aunque Marilyn no demostró tener algún tipo de rivalidad con Karola, resaltó que los tiempos en los que suceden las cosas, tienen su razón de ser, en especial, por ambas eliminaciones.

¿Cuál fue la razón por la que Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Cabe destacar que Karola Alcendra fue eliminada de La casa de los famosos Colombia a causa de obtener un alto puntaje en las votaciones en negativo.

Desde entonces, una gran variedad de internautas han generado diversos comentarios en las redes por los diferentes momentos que vivió dentro de la competencia.

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