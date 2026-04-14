Isabella Ladera genera preocupación al aparecer llorando junto a su hija

Isabella Ladera generó reacciones en redes sociales luego de compartir una foto en la que aparece llorando en avanzado estado de embarazo junto a su hija mayor. La publicación no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes expresaron preocupación ante la emotiva escena difundida por la propia creadora de contenido.

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¿Por qué Isabella Ladera aparece llorando junto a su hija en redes sociales?

Durante las últimas horas, Isabella Ladera sorprendió a sus fanáticos en redes sociales tras compartir una fotografía en la que se dejó ver vulnerable.

Isabella Ladera anunció su segundo embarazo a través de redes sociales / (Foto de AFP y Freepik)

En la instantánea, publicada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la empresaria venezolana aparece acostada en la cama junto a su hija mayor, mientras mantiene su rostro cerca de ella, con los ojos cerrados y las mejillas visiblemente húmedas, como si hubiera estado llorando.

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Aunque la imagen no estuvo acompañada de ningún texto que diera detalles sobre la situación que estaba atravesando, la publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes han expresado mensajes de apoyo y preocupación ante el evidente momento de sensibilidad que atraviesa la creadora de contenido.

Especialmente porque, según han mostrado en sus redes sociales, la joven influenciadora estaría pasando estos días de su embarazo alejada de Hugo García, su pareja sentimental y padre del bebé que está en su vientre.

¿Hugo García, pareja de Isabella Ladera, se pronunció frente a la foto de la influenciadora?

Aunque Hugo García se ha mantenido presente en sus redes sociales durante todo este tiempo, el joven deportista no ha hecho mención ha que algo ande mal en el embarazo de Isabella Ladera.

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Lo cierto es que por estos días la creadora de contenido ha mostrado fuertes dolores de espalda debido al tamaño de su pancita de embarazo, los cuales ha tratado de contrarrestar con sesión de masajes realizados por expertos.

Por lo pronto, seguidores de la pareja tendrán que estar al tanto de sus redes sociales para conocer una nueva actualización frente a esta imagen que ha causado gran preocupación.