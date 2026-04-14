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Johanna Fadul mostró las fuertes críticas que recibe en redes; ¿logrará dejar atrás la polémica?

Johanna Fadul mostró las críticas en redes sociales y dejó claro que no piensa quedarse callada ante la polémica.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Johanna Fadul responde a las críticas.
Johanna Fadul responde a las críticas en redes sociales. (Foto Canal RCN)

Johanna Fadul sigue recibiendo fuertes críticas y comentarios en redes sociales por los comentarios que le hizo a Campanita en La casa de los famosos Colombia 3.

Johanna Fadul mostró las fuertes críticas que recibe.
Johanna Fadul mostró las fuertes críticas que recibe por sus palabras en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo ha respondido Johanna Fadul a las críticas en redes sociales?

La actriz ha cogido como costumbre responderles a sus detractores en las plataformas digitales.

La exparticipante mostró en sus historias de Instagram los constantes mensajes e insultos que recibe luego de su participación en el programa.

En el clip se le puede ver mostrando los mensajes y diciendo que si ella es considerada mala persona por usar palabras incorrectas en el posicionamiento, qué se puede esperar de un hombre que trata de esa forma a las mujeres.

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¿Por qué ha sido criticada Johanna Fadul en redes sociales?

No es la primera vez que Johanna se enfrenta a este tipo de críticas. Hace unas semanas subió un video en el que comparaba un maniquí con Campanita, lo que volvió a ponerla en el ojo del huracán mediático y generó una gran cantidad de señalamientos.

Aunque la actriz ha tratado de tomar la situación con calma y pedir disculpas por lo sucedido, los internautas no han olvidado ese episodio que marcó su paso por el reality.

La actriz ha optado por responder directamente a los comentarios negativos, mostrando que no teme dar la cara ante sus detractores.

En sus publicaciones deja ver que, aunque las críticas son duras, ella prefiere mantener una postura firme y defender su punto de vista.

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Johanna asegura que no se considera una mala persona y que sus palabras dentro del programa fueron parte de un contexto de competencia y convivencia.

Además de las críticas por sus comentarios hacia Campanita, Johanna también se ha visto envuelta en rumores de infidelidad que involucran a su esposo, Juanse Quintero, y a Beba, quien regresó a la competencia gracias al poder de la resurrección.

Aunque la actriz no ha dado mayor importancia a estos señalamientos, el tema ha circulado con fuerza en redes, aumentando la presión mediática sobre su vida personal.

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