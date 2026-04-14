Johanna Fadul mostró las fuertes críticas que recibe en redes; ¿logrará dejar atrás la polémica?
Johanna Fadul mostró las críticas en redes sociales y dejó claro que no piensa quedarse callada ante la polémica.
Johanna Fadul sigue recibiendo fuertes críticas y comentarios en redes sociales por los comentarios que le hizo a Campanita en La casa de los famosos Colombia 3.
¿Cómo ha respondido Johanna Fadul a las críticas en redes sociales?
La actriz ha cogido como costumbre responderles a sus detractores en las plataformas digitales.
La exparticipante mostró en sus historias de Instagram los constantes mensajes e insultos que recibe luego de su participación en el programa.
En el clip se le puede ver mostrando los mensajes y diciendo que si ella es considerada mala persona por usar palabras incorrectas en el posicionamiento, qué se puede esperar de un hombre que trata de esa forma a las mujeres.
¿Por qué ha sido criticada Johanna Fadul en redes sociales?
No es la primera vez que Johanna se enfrenta a este tipo de críticas. Hace unas semanas subió un video en el que comparaba un maniquí con Campanita, lo que volvió a ponerla en el ojo del huracán mediático y generó una gran cantidad de señalamientos.
Aunque la actriz ha tratado de tomar la situación con calma y pedir disculpas por lo sucedido, los internautas no han olvidado ese episodio que marcó su paso por el reality.
La actriz ha optado por responder directamente a los comentarios negativos, mostrando que no teme dar la cara ante sus detractores.
En sus publicaciones deja ver que, aunque las críticas son duras, ella prefiere mantener una postura firme y defender su punto de vista.
Johanna asegura que no se considera una mala persona y que sus palabras dentro del programa fueron parte de un contexto de competencia y convivencia.
Además de las críticas por sus comentarios hacia Campanita, Johanna también se ha visto envuelta en rumores de infidelidad que involucran a su esposo, Juanse Quintero, y a Beba, quien regresó a la competencia gracias al poder de la resurrección.
Aunque la actriz no ha dado mayor importancia a estos señalamientos, el tema ha circulado con fuerza en redes, aumentando la presión mediática sobre su vida personal.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike