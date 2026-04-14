Karola volvió a ser tema de conversación tras nuevas declaraciones de Yuli Ruiz, quien se refirió a su forma de actuar dentro de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre Karola?

Yuli Ruiz compartió su opinión sobre Karola y se refirió a la forma en que se mostró durante su participación en La casa de los famosos Colombia. Según explicó, más allá de su actitud directa, considera que hay otros aspectos que resaltan de su comportamiento.

Yuli Ruiz reveló detalles sobre Karola / (Foto del Canal RCN)

De acuerdo con sus palabras, Karola es una persona con una personalidad fuerte, pero también con un lado emocional que no siempre resulta evidente. Yuli señaló que desde el inicio del programa, Karola le expresó que su actitud hacía parte de un personaje.

"Desde el día uno que entró a La casa, me dijo: "Yo estoy en un personaje, yo pongo esta coraza para protegerme porque soy muy sensible", contó.

En ese sentido, afirmó que logra entender su comportamiento, ya que considera que detrás de esa forma de comunicarse hay una persona sensible que busca protegerse.

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¿Por qué Yuli Ruiz dijo que se parecía a Karola?

Otro de los puntos que llamó la atención fue cuando Yuli Ruiz aseguró que encuentra similitudes entre su personalidad y la de Karola. Según explicó, ambas comparten el mismo signo zodiacal, lo que, en su percepción, influye en ciertas actitudes.

"La entiendo, es signo cáncer. Yo soy cáncer. De repente, años atrás, yo también fui algo así como Karola", confesó.

Tras hablar de las actitudes, Yuli afirmó que cada persona evoluciona con el tiempo. También hizo referencia al contexto cultural, señalando que Karola es de la costa, lo que, según dijo, puede influir en su forma de expresarse.

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¿Cómo fue la relación de Karola y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

En redes sociales, los seguidores del programa han resaltado que la relación entre Karola y Yuli Ruiz tuvo una evolución progresiva durante su paso por el reality del Canal RCN.

En redes recuerdan la relación de Karola y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Col / (Foto del Canal RCN)

Según comentarios de internautas, ambas lograron construir una cercanía con el paso de los días, sin protagonizar enfrentamientos directos. Entre los momentos que más se han recordado está el gesto de Karola al regalarle una bata a Yuli tras su salida del programa.

Además, tras la eliminación de Karola, Yuli se ha mantenido activa en redes sociales, donde ha expresado su apoyo. Para muchos seguidores, este vínculo ha sido uno de los aspectos que más ha llamado la atención, ya que se consolidó tanto dentro como fuera del reality.