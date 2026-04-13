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Maleja Restrepo hizo inesperada confesión sobre sus procedimientos estéticos: "Tuve mi última extracción"

Maleja Restrepo habló con sinceridad sobre las dificultades de sus procedimientos estéticos y la importancia de la salud.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Maleja Restrepo habló de sus intervenciones.
Maleja Restrepo habló de sus intervenciones estéticas. (Foto Canal RCN)

Maleja Restrepo celebró su cumpleaños 41 con un mensaje sobre el amor propio y las dificultades que ha enfrentado al someterse a intervenciones estéticas.

Maleja Restrepo habló de las complicaciones médicas.
Maleja Restrepo habló de las complicaciones médicas causadas por los procedimientos estéticos. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo celebró su cumpleaños Maleja Restrepo?

La presentadora caleña compartió un feed con unas tiernas fotografías en las que se le puede ver cuando era una niña y con su familia.

Lo que llamó la atención de los internautas es que Maleja hizo una inesperada confesión sobre el proceso de salud que ha vivido por sus decisiones de mejorar su apariencia.

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Restrepo aseguró que su familia ha sido fundamental para amarse tal y como es y de sentirse bien consigo misma.

Maleja también dijo que luego de vivir estos procesos tan difíciles con la extracción de bi0polím3r0s de su cuerpo valora mucho el poder estar con vida disfrutando de sus seres amados y de poder celebrar un cumpleaños más.

“No crear una identidad solamente alrededor de un atributo físico, sigue siendo de los procesos más bellos de estos 41 años. Hoy le hablo a esa pelada que durante mucho tiempo creyó que la seguridad solamente se construye en un quirófano, gracias, Sebas, por esas tantísimas veces que me prestaste tus ojos para reconocer y valorar lo que yo no lograba ver, gracias porque siempre me has mirado con amor y deseo infinito, gracias por ver en mis inseguridades belleza y en mi vulnerabilidad grandeza. Esa forma en la que tu y nuestras hijas me miran ha sido parte fundamental de este proceso de RECONOCERME. El bendito proceso que he odiado; me ha retado y me sigue enseñado: la extracción de biopolímeros. Hace algunos meses tuve mi última extracción (eso espero) después de casi 18 años y 2 extracciones anteriores. Ufff que proceso tan conmovedor, tan difícil, pero a la vez que oportunidad tan inmensa de empezar a reconocerme a entender mi valor, a darme cuenta de la capacidad de valorar el gran milagro de estar viva” escribió Maleja Restrepo en su publicación.

Más allá de la celebración, Maleja quiso transmitir un aprendizaje sobre la importancia de aceptarse y de reconocer que los procesos estéticos pueden traer consecuencias que marcan la vida.

Su mensaje no solo fue un recordatorio de que la belleza va más allá de lo externo, sino también una invitación a valorar la salud y el bienestar.

Maleja Restrepo dejó claro que cada etapa vivida, incluso las más difíciles, le han permitido crecer y valorar lo esencial: la vida, la salud y el amor de quienes la rodean.

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