Valentino Lázaro se sinceró sobre la salida de Karola de La casa de los famosos: "Se va un ícono"

Valentino Lázaro le envió un emotivo mensaje a Karola tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Valentino Lázaro confiesa que extrañará a Karola en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Qué expresó Valentino Lázaro luego de la eliminación de Karola en La casa de los famosos Colombia 3?

El bumangués quedó conmovido por el resultado y por la salida de una de sus rivales. Recordemos que desde el primer día de la entrada de Karola ambos tuvieron varios enfrentamientos que se fueron suavizando con el paso de los días, hasta quedar como amigos nuevamente.

Lázaro expresó que siente impotencia por no verla en el top 10 ya que considera que debía llegar más lejos y que es una persona con mucho talento.

Según sus palabras, el día de la eliminación por voto en negativo se va un ícono del juego y eso fue lo que sucedió.

Además, Lázaro afirmó que la cartagenera le cae muy bien y que la extrañará en la convivencia.

Asimismo, Valentino dijo que usará el sombrero de los costeños como homenaje en la gala ya que la consideraba como una de las finalistas e incluso como la ganadora del formato.

Valentino le expresó que la quiere y que fue un honor compartir programa con ella y conocer una faceta más noble y empática de ella.

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¿Con cuánto porcentaje de votos negativos quedó eliminada Karola de La casa de los famosos Colombia 3?

Karola salió al obtener el 67.26% de votos en negativo por parte de los seguidores del programa, un resultado contundente que la dejó fuera de la competencia y que generó gran impacto en los demás habitantes.

Hoy será la prueba de liderazgo, un momento clave en el que se conocerá quién asegura su puesto en el top 9.

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Entre otras cosas, esta semana será la semana de las celebraciones, en la que cada día se vivirá una fecha especial del año.

Los habitantes disfrutarán de jornadas temáticas como el día del amor y la amistad, Halloween, Navidad y otras festividades que buscan mantener la convivencia activa y darle un aire festivo a la recta final del reality.