José Rodríguez reaccionó a la eliminación de Karola en La casa de los famosos; ¿qué dijo del resultado?

El influenciador caleño José Rodríguez reaccionó a la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia 3.

José Rodriguez estuvo en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin reaccionó a eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia: esto dijo

¿Cómo reaccionó José Rodríguez a la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia 3?

El exparticipante del reality ha estado muy pendiente de los sucesos del programa y la salida de la cartagenera no fue la excepción.

En sus historias de Instagram, el creador de contenido grabó el momento en el que Carla Giraldo dio a conocer el eliminado en voto negativo y le preguntó a su comunidad digital quién merecía irse.

Asimismo, José reaccionó con sorpresa al resultado. El modelo se unió a la gran cantidad de personalidades que dieron su impresión sobre los resultados de la gala de eliminación más polémica de la temporada, en la que todos los habitantes quedaron en placa de nominados con candado como castigo.

El caleño salió eliminado de la segunda temporada de la casa en la octava semana y tuvo una relación sentimental con Yaya Muñoz.

Artículos relacionados La casa de los famosos Emiro Navarro rompió el silencio tras eliminación de Karola de La casa de los famosos Col: ¿qué dijo?

¿Cómo reaccionó Yaya Muñoz a la eliminación de Karola de La casa de los famosos Colombia 3?

Por su parte, Yaya celebró la salida de Karola con un audio de la cartagenera, lo que avivó los comentarios entre los internautas debido a que Yaya hace parte del equipo de panelistas de DimeloKing, grupo del que también hacía parte Karola.

DimeloKing se expresó en redes sociales asegurando que la cartagenera tenía su silla asegurada en el programa, lo que generó expectativa sobre cómo será la dinámica entre ambas ahora que compartirán espacio de trabajo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Yuli Ruiz y Eidevin se reencontraron tras su expulsión; ¿le enviaron indirecta a Alejandro Estrada?

Karola, por su parte, estará en los próximos días en una gira de medios, compartiendo su experiencia en el reality y opinando sobre sus excompañeros que lograron llegar al tan anhelado top 10.

La eliminación de Karola marcó un punto de quiebre en la competencia. Su presencia había sido polémica y su salida dejó un vacío en las dinámicas de la casa.

Los seguidores del programa interpretan esta eliminación como el momento definitivo que pone a prueba las alianzas que aún permanecen.