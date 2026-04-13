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Yuli Ruiz y Eidevin se reencontraron tras su expulsión; ¿le enviaron indirecta a Alejandro Estrada?

Yuli Ruiz y Eidevin compartieron un momento inesperado fuera de La casa de los famosos y dieron de qué hablar.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Yuli Ruiz se reencontró con Eidevin tras su expulsión.
Yuli Ruiz se reencontró con Eidevin tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, Yuli Ruiz, tuvo un inesperado reencuentro con Eidevin López.

Yuli Ruiz sorprendió al encontrarse con Eidevin.
Yuli Ruiz sorprendió al encontrarse con Eidevin tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Cómo fue el reencuentro entre Eidevin y Yuli Ruiz?

Eidevin reapareció en redes luego de ser expulsado de la competencia el pasado 9 de abril, tras romper las reglas y ser sometida su permanencia junto a la de Alejandro Estrada a votación.

La modelo subió un video en el que se le ve junto a Eidevin y donde le dice que está sorprendida porque no esperó verlo tan pronto por fuera de la casa.

Eidevin solo saluda a la comunidad digital de Yuli y sigue su camino porque va de afán.

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¿Por qué quedó eliminada Karola de La casa de los famosos Colombia 3?

Este junte se da justo el día que quedó eliminada Karola, por lo que muchos seguidores del programa se preguntan qué pasará con su relación sentimental.

La cartagenera quedó fuera del juego al recibir la mayor cantidad de votos en negativo por parte de los televidentes en una noche de eliminación que quedará para la historia del reality, donde todos los participantes estuvieron en riesgo de quedar por fuera del top 10.

Yuli ha estado muy activa opinando y dando sus impresiones sobre lo que ocurre en la casa más famosa del país.

Desde su eliminación, la modelo ha manifestado que no está de acuerdo en que Alejandro siga en competencia, incluso hizo campaña para que votaran por él en negativo.

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Por su parte, Eidevin confesó que duró tres días sin celular ni comunicación con el mundo real, mientras se acoplaba de nuevo y asimilaba lo que estaba pasando tras su salida repentina.

Luego de estas salidas, comienza un nuevo ciclo con el top 10 en el que cada día se llevará a cabo una celebración diferente.

Hoy se inauguró con el día del amor y la amistad, una jornada que busca aliviar tensiones y fortalecer la convivencia entre los participantes.

Además, se realizará la prueba de líder, que definirá quién tomará las riendas de la casa tras el liderato invisible de Valentino Lázaro, el cual terminó de la peor manera.

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