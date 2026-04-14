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Hijo de Gregorio Pernía presumiría la que sería su nueva relación con una mujer mayor que él: ¿qué publicó?

Uno de los hijos de Gregorio Pernía presumió la que sería su nueva relación tras fotos en sus redes junto a una mujer mayor.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Hijo de Gregorio Pernía presumiría la que sería su nueva relación con una mujer mayor que él: ¿qué publicó?
¿Quién es el hijo de Gregorio Pernía que presumió su nueva relación? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el hijo de Gregorio Pernía se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras aparecer junto a una mujer en sus redes sociales en donde se refleja que es mayor que él.

Con base en esto, internautas han generado una ola de comentarios mediante las redes sociales al ver que el hijo de Gregorio podría tener una nueva relación sentimental junto a una mujer tras romántica fotografía que sacó a la luz en sus redes.

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¿Con qué fotografías presumió el hijo de Gregorio Pernía la que sería su nueva relación?

El nombre de Diego Pernía, uno de los hijos del reconocido actor colombiano, Gregorio Pernía, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras presumir la que sería su nueva relación con una mujer.

Hijo de Gregorio Pernía presumiría la que sería su nueva relación con una mujer mayor que él: ¿qué publicó?
Diego Pernía presumió la que sería su nueva relación. | Foto: Canal RCN

Hace varios días, Diego ha compartido a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 31 mil seguidores que aparentemente tiene una relación con una mujer en donde se evidencia que es mucho mayor que él.

En la ráfaga de fotografías que compartió Diego, se refleja que aparece junto a una mujer mucho mayor que él, pues en varias ocasiones la ha presumido mediante sus redes sociales.

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Una de las imágenes que más ha llamado la atención mediática se trata acerca de una en la que Diego le da un romántico beso a la mujer, con base en esta fotografía, confirmaría que tiene una nueva relación sentimental.

¿Cuántos hijos tiene el actor colombiano Gregorio Pernía?

Hijo de Gregorio Pernía presumiría la que sería su nueva relación con una mujer mayor que él: ¿qué publicó?
¿Cuántos hijos tiene Gregorio Pernía? | Foto: Canal RCN

En la actualidad el actor Gregorio Pernía tiene seis hijos y ha demostrado que es un padre ejemplar, pues, ha demostrado que les tiene un especial cariño a todos, mediante sus redes sociales.

Así también, Gregorio ha demostrado que está atravesando por un importante momento en su vida, pues, a sus 55 años, confirmó el nacimiento de su sexto hijo al que le puso su nombre.

Con base en esto, Gregorio y Érika Rodríguez, su esposa, han demostrado mediante las redes que están atravesando por un importante momento en sus vidas tras el nacimiento del pequeño.

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