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Viuda de Martín Elías recuerda su dolor a nueve años de su muerte: "Perdí la fe"

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, reveló su desgarradora experiencia a nueve años de su muerte.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Viuda de Martín Elías recuerda su dolor a nueve años de su muerte: “Perdí la fe”
Viuda de Martín Elías recuerda su dolor a nueve años de su muerte. (Foto AFP).

A nueve años de la muerte de Martín Elías, Dayana Jaimes reveló detalles de la difícil experiencia que vivió tras su fallecimiento con el fin de darle ánimos a las mujeres que actualmente se encontraban atravesando por una pérdida igual de dolorosa.

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¿Cuál fue el desgarrador mensaje que compartió Dayana Jaimes a nueve años de la muerte de Martín Elías?

Luego de agradecer a todas las personas que le enviaron mensajes de ánimo en medio de esta dolorosa fecha, Dayana Jaimes compartió parte de su experiencia sobre cómo ha afrontado la ausencia de su esposo, Martín Elías, quien falleció el 14 de abril de 2017 en un accidente automovilístico.

Dayana Jaimes dedica desgarradoras palabras a Martín Elías
Dayana Jaimes recuerda a Martín Elías con desgarrador mensaje. (AFP/ STR)

La empresaria aseguró que, con el paso de los años, su dolor se ha transformado en agradecimiento. Además, destacó sentirse orgullosa de todo lo que su difunto esposo logró en vida. También aprovechó para enviar un mensaje a las mujeres que atraviesan una pérdida similar.

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“Cuando a mí todo esto me sucedió, la pregunta que más me hacía era cómo iba a salir adelante en mi vida con Paula (su hija) tan pequeña y sin Martín, porque para mí Martín era todo. Y tuve muchos miedos que quizá ustedes también han sentido”.

Dayana resaltó que es importante vivir un día a la vez, especialmente cuando la pérdida es reciente, ya que la vida continúa con aprendizajes y experiencias que pueden generar cambios positivos.

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“Dios siempre estuvo a mi lado… hubo momentos en los que perdí la fe, así que ánimo a todas esas mujeres. Háganlo por sus hijos, primero por ustedes y después por ellos”, concluyó.

Con estas palabras, Dayana Jaimes dejó claro que, aunque el duelo sigue, ha encontrado la forma de seguir adelante, y dio esperanza a las mujeres que atraviesan por este doloroso momento de que la vida siempre puede mejorar.

¿Cómo sucedió la muerte de Martín Elías?

En la mañana del 17 de abril de 2017, los noticieros nacionales informaron que el cantante vallenato Martín Elías había sufrido un aparatoso accidente automovilístico, sin entregar mayores detalles sobre su estado de salud.

Horas después, ese mismo día, los titulares confirmaron que el artista no logró sobrevivir, tras ser trasladado a un centro médico donde finalmente falleció. Tenía 27 años y era padre de dos hijos.

Redes se conmueven con mensaje de Dayana Jaimes por Martín Elías
Dayana Jaimes dedica desgarradoras palabras a Martín Elías. (AFP)
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