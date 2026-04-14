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Tebi Bernal destapó verdad sobre Alexa: reveló cómo y cuándo sintió atracción por ella

Tebi Bernal se sinceró sobre su romance con Alexa Torrex, un tema que ha sido tema de debate en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Tebi Bernal habló del momento en el que sintió atracción por Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

Una vez más Tebi Bernal y Alexa Torrex fueron protagonistas de un momento que no pasó desapercibido en redes sociales, pues en medio de una conversación el participante reveló cuál fue el momento en el que sintió atracción por la la joven cucuteña.

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¿Qué dijo Tebi Bernal sobre su gusto por Alexa Torres?

En un diálogo que se dio entre Aura Cristina Geithner, Alexa y Tebi, la famosa actriz que ingresó apenas hace algunas semanas, no perdió la oportunidad para preguntarle al paisa cómo se dio cuenta de que Alexa le gustaba, pregunta que lo llevó a contar con lujo de detalle la manera en la que ocurrió.

"Una vez nos dieron el poder del espionaje entonces yo podía espiar a la gente, yo quiero ir a ver los que son mis supuestos amigos entonces yo estaba mirando por esa cámara y yo dije, esa pelimorada está como buena", comentó Tebi.

Mientras contaba su experiencia, el paisa aseguró que se encontraba con Karola, quien lo animó diciéndole que ella le parecía una mujer "chévere", palabras que de alguna manera fueron de aprobación.

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Tebi Bernal habló del momento en el que sintió atracción por Alexa Torrex. Foto | Canal RCN.

¿En qué momento Tebi Bernal sintió atracción por Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Además de referirse al tema de Alexa, el actual habitante de la casa confesó que cuando entró a la competencia habían íconos importante de la televisión, dejando entrever que nunca ha negado su atracción por las mujeres, sin embargo, todo está en no llevar los pensamientos a otras cosas.

Cabe señalar que, en medio de la conversación, Alexa reconoció que, al principio, aunque no conocía a Tebi, le caía "gordo". Él por su parte, reveló que no tenía nada en su contra, pero que, recién ingresaron, sí sentía que en ocasiones decía cosas que no compartía.

Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Tebi Bernal se sinceró sobre Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Sin duda, uno de los temas que más ha dado de qué hablar en esta tercera temporada y no solo ha sido motivo de disputas al interior de la casa, es justamente el romance entre los dos participantes, especialmente porque ambos dejaron una relación en el exterior, situación por la que han sido duramente criticados.

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