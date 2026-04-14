En la mañana de este martes 14 de abril, en La casa de los famosos Colombia hubo un momento de gran incomodidad luego de un enfrentamiento entre Beba y Mariana Zapata, quienes discutieron por un desencuentro durante la prueba de presupuesto.

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En la actividad, Mariana Zapata le hizo una petición a Beba, pero a ella no le habría gustado, lo que desató que e respondiera hasta generar una discusión, pues la creadora de contenido se defendió al responderle.

Esto, generó un ambiente hostil entre los famosos, ya que otros de los compañeros ya se estaban sintiendo incómodos con la actitud que estaba teniendo la barranquillera durante la prueba.

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¿Por qué discutieron Beba y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Durante la prueba de presupuesto, los participantes estaban unidos como un solo equipo para poder ganar puntos y hacer un buen mercado, sin embargo, Beba tenía una actitud que estaba incomodando a sus otros compañeros.

La razón por la que Mariana Zapata está cansada de Beba. (Foto: Canal RCN)

Por eso mismo, Mariana Zapata le habló como amiga y le pidió que por favor no gritara, porque eso estaba haciendo que se desconcentraran. Sin embargo, la barranquillera le respondió aparentemente mal y ahí se engancharon discutiendo.

La influenciadora le decía que entendiera que eso no les estaba ayudando, pero Beba respondió que, durante la prueba de liderazgo, no le refutó los mismo, debido a que la estaba apoyando y ahí, Zapata la cuestionó por reprocharle eso.

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Cuando la discusión estaba más intensa, Mariana le dijo a su amiga que “soportara” porque ella es la líder y quería mantener el control y sin duda, Beba hizo una cara de que no le gustó para nada el comentario de su amiga.

¿Cuáles fueron las reacciones después de la discusión entre Beba y Mariana Zapata?

Cuando bajaron de la prueba de presupuesto, tanto Beba como Mariana Zapata se despacharon y las dos dijeron estar “mam4das” de la grosería de la otra.

Mariana Zapata causa revuelo por sus palabras contra Beba. (Foto: Canal RCN)

Por su lado, la creadora de contenido, se desahogó con Valentino y le dijo que estaba cansada de que su amiga siempre fuera grosera al responder, que le pidió que no gritara de buena manera, pero que ella se lo tomó a mal.

Además, dijo que le respondió cuando la barranquillera “empezó a lanzar pullas”, echándole en cara tras su apoyo durante la prueba de liderazgo y por eso, Mariana le respondió.