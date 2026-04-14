Westcol llamó la atención al aparecer disfrazado en Asia; ¿por qué lo hizo?

El creador de contenido Westcol causó revuelo al aparecer disfrazado de un famoso personaje de anime en sus redes sociales.

Westcol se encuentra creando contenido en Asia. (Foto Arturo Holmes/AFP)

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¿De quién se disfrazó Westcol en su viaje por China?

El paisa se encuentra de viaje por Asia con su equipo de trabajo y su pareja para darle contenido nuevo a su comunidad digital.

A Westcol se le ha visto escalando montañas, corriendo en carros miniatura y personificando junto a sus compañeros a los personajes de la serie Dragon Ball Z.

Lo que llamó la atención de los internautas fue que lo hizo en un lugar de China que inspiró a Akira Toriyama para crear uno de los planetas más recordados de esta saga.

El creador de contenido se disfrazó de Majin Bu y generó toda clase de comentarios entre sus seguidores.

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¿Cómo reaccionaron los seguidores de Westcol con su disfraz de un personaje de Dragon Ball Z?

Algunos celebraron la creatividad de Westcol, mientras otros aprovecharon para burlarse de la llamativa imagen.

Lo cierto es que el paisa ha compartido cada detalle de su experiencia en este viaje con la intención de seguir creciendo su comunidad, especialmente en países fuera de Colombia y Latinoamérica.

El viaje de Westcol no fue casualidad. Asia, y en particular China, representa un escenario cargado de cultura, paisajes únicos y referencias directas a la animación japonesa que tanto impacto ha tenido en su generación.

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Para él, recrear escenas de Dragon Ball Z en lugares que inspiraron la obra original es una manera de conectar con su público desde la nostalgia y los recuerdos.

Además de sus caracterizaciones, ha mostrado paisajes imponentes y actividades poco comunes.

Su paso por Asia se convierte en un capítulo más de una carrera que sigue creciendo y que, sin duda, dará mucho de qué hablar en los próximos días.

Westcol también sorprendió al mostrar diamantes y carros lujosos que, según expresó, sueña con traer hasta Colombia.