Foto de Juliana Calderón embarazada causa furor en redes: esto se sabe

Una fotografía de la influenciadora Juliana Calderón en la que aparece con una aparente barriga de embarazo ha encendido las redes sociales y desatado una ola de especulaciones entre sus seguidores. La imagen se volvió viral rápidamente y muchos usuarios han comenzado a preguntarse si se trata de un posible embarazo o de un montaje con Inteligencia Artificial (IA).

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¿Juliana Calderón embarazada?

En las últimas horas ha comenzado a circular en redes sociales una fotografía de Juliana Calderón en la que aparece con una pronunciada barriga de embarazo, lo que ha generado diversas reacciones entre los usuarios.

Juliana Calderón y su deseo de ser madre. (Foto Canal RCN).

En la imagen se observa a la influenciadora posando mientras sostiene su abdomen, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible embarazo. Sin embargo, la fotografía no corresponde a un hecho real, sino a una creación digital realizada por terceros.

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El contenido surge a partir de una reciente dinámica de preguntas y respuestas que realizó con anterioridad a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula una gran cantidad de seguidores, donde la empresaria y abogada expresó su deseo de convertirse en madre, aunque también mencionó las dificultades para encontrar a la persona indicada para hacerlo de manera responsable.

“Yo sí quiero tener hijos, el problema es que no hay con quién, últimamente salen muchos princesos”, habría comentado en aquella ocasión.

De esta manera, la imagen viral sería una edición creada con inteligencia artificial para representar ese deseo personal y mostrar cómo luciría en esa etapa de su vida.

¿Juliana Calderón está soltera?

Vale la pena recordar que Juliana Calderón mantenía una relación sentimental bastante reservada con Juan Manuel Rodríguez, la cual solo se conoció públicamente tras el fallecimiento del joven en el mismo accidente en el que también perdió la vida el cantante de música popular Yeison Jiménez.

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La empresaria mantuvo su relación alejada del ojo público por motivos personales, y fue solo después de este hecho que se hizo pública la historia, debido al impacto que tuvo en su vida.

Desde entonces, Juliana Calderón no ha mostrado intención de iniciar una nueva relación amorosa y, al parecer, continúa soltera.