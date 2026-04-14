Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Juliana Calderón embarazada? La foto viral que encendió las redes sociales

Una foto de Juliana Calderón mostrando una aparente barriga de embarazo se volvió viral en redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Foto de Juliana Calderón embarazada causa furor en redes: esto se sabe
Foto de Juliana Calderón embarazada causa furor en redes: esto se sabe. (Foto Canal RCN | Freepik).

Una fotografía de la influenciadora Juliana Calderón en la que aparece con una aparente barriga de embarazo ha encendido las redes sociales y desatado una ola de especulaciones entre sus seguidores. La imagen se volvió viral rápidamente y muchos usuarios han comenzado a preguntarse si se trata de un posible embarazo o de un montaje con Inteligencia Artificial (IA).

Artículos relacionados

¿Juliana Calderón embarazada?

En las últimas horas ha comenzado a circular en redes sociales una fotografía de Juliana Calderón en la que aparece con una pronunciada barriga de embarazo, lo que ha generado diversas reacciones entre los usuarios.

Juliana Calderón y su deseo de ser madre.
Juliana Calderón y su deseo de ser madre. (Foto Canal RCN).

En la imagen se observa a la influenciadora posando mientras sostiene su abdomen, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible embarazo. Sin embargo, la fotografía no corresponde a un hecho real, sino a una creación digital realizada por terceros.

Artículos relacionados

El contenido surge a partir de una reciente dinámica de preguntas y respuestas que realizó con anterioridad a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula una gran cantidad de seguidores, donde la empresaria y abogada expresó su deseo de convertirse en madre, aunque también mencionó las dificultades para encontrar a la persona indicada para hacerlo de manera responsable.

“Yo sí quiero tener hijos, el problema es que no hay con quién, últimamente salen muchos princesos”, habría comentado en aquella ocasión.

De esta manera, la imagen viral sería una edición creada con inteligencia artificial para representar ese deseo personal y mostrar cómo luciría en esa etapa de su vida.

¿Juliana Calderón está soltera?

Vale la pena recordar que Juliana Calderón mantenía una relación sentimental bastante reservada con Juan Manuel Rodríguez, la cual solo se conoció públicamente tras el fallecimiento del joven en el mismo accidente en el que también perdió la vida el cantante de música popular Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

La empresaria mantuvo su relación alejada del ojo público por motivos personales, y fue solo después de este hecho que se hizo pública la historia, debido al impacto que tuvo en su vida.

Desde entonces, Juliana Calderón no ha mostrado intención de iniciar una nueva relación amorosa y, al parecer, continúa soltera.

Novio de Juliana Calderón murió en el accidente aéreo donde falleció Yeison Jiménez
Novio de Juliana Calderón murió en el accidente aéreo donde falleció Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García en ¿Qué Hay Pa Dañar? y Karola en La casa de los famosos Colombia. Karina García

Karina García dividió opiniones tras sorpresiva opinión sobre Karola: ¿qué dijo?

Karina García no se guardó nada y lanzó una opinión sobre Karol Alcendra quien fue eliminada por el público el pasado domingo.

Yuli Ruiz habló del comportamiento de Karola tras La casa de los famosos Col La casa de los famosos

Yuli Ruiz habló del comportamiento de Karola tras La casa de los famosos Col: "demasiado sensible"

Yuli Ruiz afirmó que Karola mostró un personaje en La casa de los famosos Colombia para ocultar su verdadera forma de ser.

Preocupación por Isabella Ladera tras aparecer entre lágrimas con su hija Influencers

Isabella Ladera genera preocupación al aparecer llorando junto a su hija

Isabella Ladera se mostró llorando en avanzado estado de embarazo mientras se encontraba junto a su hija.

Lo más superlike

Cantante es hospitalizada tras procedimiento estético: esto fue lo que pasó Viral

Reconocida cantante fue hospitalizada tras someterse a un procedimiento estético: ¿qué le pasó?

Una reconocida cantante y personalidad de televisión reveló que fue hospitalizada tras complicaciones con un procedimiento estético que tenía.

Así se vivió la presentación de Morat en Coachella 2026 Talento nacional

¡Morat en Coachella 2026! Así fue su primera presentación en el Festival

Mariana Zapata causa revuelo por sus palabras contra Beba La casa de los famosos

Mariana Zapata está cansada de las actitudes groseras de Beba en La casa de los famosos

Silvy Araujo revela la importancia de hacer ejercicios durante el embarazo: ¿qué beneficios tiene? Salud

Silvy Araujo revela la importancia de hacer ejercicios durante el embarazo: ¿qué beneficios tiene?

Christian Nodal pospuso su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepiente de casarse? Christian Nodal

Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar: ¿se arrepintió?