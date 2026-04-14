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Jhorman Toloza predice su futuro con Alexa Torrex: ¿qué decisión tomará?

Jhorman Toloza no le retira su apoyo a Alexa Torrex, sin embargo, causa revuelo al referirse sobre su futuro juntos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jhorman Toloza causa revuelo al hablar de su futuro sentimental con Alexa.
Jhorman Toloza se pronuncia sobre su futuro con Alexa. (Foto: Canal RCN)

Jhorman Toloza, conocido por ser el exprometido de Alexa Torrex, participante de La casa de los famosos Colombia 2026, ganó mayor reconocimiento en redes y televisión luego de protagonizar un incómodo momento durante su congelado en la competencia.

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Precisamente, el joven aprovechó su visita en la casa para defender a Alexa de los comentarios de Juanda Caribe, hecho que sacudió las redes sociales. Desde entonces, Jhorman está en el foco y sus seguidores están muy pendientes de sus polémicos videos.

Por eso mismo, en este momento se ha comentado mucho sobre su relación con la famosa, pues como ella le terminó en vivo, el futuro de la pareja es incierto y por eso él ha reaccionado a la cercanía entre Alexa y Tebi en la convivencia.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre su futuro con Alexa Torrex?

A través de su cuenta oficial en Instagram, Jhorman Toloza volvió a referirse al tema sobre su relación con Alexa Torrex, pues ha habido un gran revuelo debido a que ay un shippeo entre ella y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 2026.

Jhorman Toloza se pronuncia sobre su futuro con Alexa
Jhorman Toloza sorprende al hablar de su futuro con Alexa. (Foto: Canal RCN)

Cuando esta cercanía entre los famosos se empezó a dar, Toloza dijo que se trataba de una estrategia del deportista para sacar provecho de las votaciones de su exprometida, por lo que no refutó mucho sabiendo que ese shippeo podría funcionar.

Sin embargo, lo que al parecer inició siendo un juego, resultó gustando porque los participantes dijeron sentir un vinculo por el otro en la competencia.

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Por eso mismo, es que Jhorman en su más reciente publicación, salió cantando un tema sobre los “ex” y escribió “solo digo, me estás perdiendo”, revelando que, en unos meses, esa canción “se volverá un cañón”.

¿Qué ha dicho Alexa Torrex sobre su relación con Jhorman Toloza?

En semanas pasadas, Luisa Cortina llegó en un congelado a La casa de los famosos Colombia 2026 y desestabilizó a algunos participantes con sus comentarios, pues precisamente, a Alexa Torrex le dijo que su prometido “era el cachón” de Colombia.

Jhorman Toloza sorprende al hablar de su futuro con Alexa
Jhorman Toloza causa revuelo al hablar de su futuro sentimental con Alexa. (Foto: Canal RCN)

Luego de sus palabras, Alexa reaccionó y en vivo le terminó a Jhorman, justo porque no le parecía justo que hablaran de él por su culpa y ahí decidió decir que ya no estaban juntos, para que evitaran mencionarlo.

Por ahora, se sabe que Toloza no le retiró su apoyo a Alexa, pero siente que su relación no será la misma cuando ella salga de la competencia.

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