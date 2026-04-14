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Manelyk González será la host digital en los Premios India Catalina 2026: ¿a qué se debe?

La reconocida influencer, modelo y empresaria, Manelyk González, también fue nombrada como figura iberoamericana invitada

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Manelyk González será la host digital en los Premios India Catalina 2026 (Foto de Canal RCN)

Manelyk González sigue haciendo que su nombre brille a nivel internacional, esta vez siendo una de las invitadas especiales de los Premios India Catalina 2026

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¿Quién es Manelyk González?

Manelyk González se ha logrado posicionar como una de las influencers, modelos y empresarias más reconocidas de México. Es famosa por ser apodada como ‘La Chica Reality’, debido a sus múltiples participaciones en este tipo de programas.

Además de ello, recientemente incursionó en el mundo de la actuación, donde logró destacar gracias a su fuerte personalidad y liderazgo natural.

¿Qué son los Premios India Catalina?

Los Premios India Catalina son el evento de máximo reconocimiento al talento de la industria de la televisión en Colombia. Celebrados anualmente desde 1984 en el marco del Festival Internacional de Cine de Catagena de Indias (FICCI).

Algunas de las categorías más destacadas de la gala son: Mejor Serie o Miniserie, Mejor Ficción de Plataforma, Mejor Actriz/Actor Protagónico, y Mejor Producción Periodística

Los Premios India Catalina son el mayor reconocimiento de la televisión en Colombia
Los Premios India Catalina son el certamen más importante de la industria de la televisión en Colombia. (Foto de Freepik)

¿Qué es el ‘Host Digital’ de los Premios India Catalina?

‘Host Digital’ es el nombre que los premios decidieron darle a la persona encargada de liderar la cobertura de los premios en el formato digital; es decir, esta persona cubre minuto a minuto la premiación, mostrando el ambiente, las reacciones y miles de cosas que puedan pasar durante el certamen.

El fin de tener un ‘Host Digtal’ en los Premios India Catalina es impulsar el prestigio de la gala a través de las redes sociales, además de generar interacciones más cercanas con el público.

¿Por qué Manelyk González fue elegida como ‘Host Digital’ en los Premios India Catalinda 2026?

Manelyk Gónzalez tendrá la fortuna de ser, primero, la Host Digital de la edición número 42 de los premios y, segundo, la única mexicana invitada a la gala; este reconocimiento se debe a su larga trayectoria en las redes sociales y a la comunidad de fans leales que ha creado gracias a su trabajo.

Por otro lado, Manelyk logró conectar con el público colombiano al ser participante, durante 5 días, de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia y demostrando allí su talento.

El paso de Manelyk González por La Casa de los Famosos Colombia 2025
Manelyk González participó en La Casa de los Famosos Colombia 2025 (Foto de Canal RCN)

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¿Cuándo y por dónde puedo ver los Premios India Catalina 2026?

La gala de premiación de los Premios India Catalina será el próximo 18 de abril en Cartagena, Colombia y se podrá ver en vivo a través de las plataformas digitales (Instagram, Facebook y Youtube) del FICCI

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