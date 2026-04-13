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Jhorman Toloza se pronunció tras la eliminación de Karola en La casa de los famosos: "Yo no pierdo"

Jhorman Toloza reaccionó tras salida de Karola en La casa de los famosos Colombia y le dio la “bienvenida al mundo real”.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jhorman Toloza se pronunció tras la eliminación de Karola
Jhorman Toloza le dio la “bienvenida al mundo real” a Karola / (Fotos del Canal RCN)

La salida de Karola en La casa de los famosos Colombia no solo generó reacciones dentro del reality, sino también fuera, donde Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, compartió un mensaje que llamó la atención.

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¿Por qué Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?

La gala del 12 de abril marcó un punto clave en la competencia tras la implementación de la votación en negativo, una dinámica que permitió al público elegir al participante que debía abandonar el programa.

¿Por qué Karola fue eliminada de La casa de los famosos Colombia?
Karola dijo adiós a La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

En medio de la expectativa, varios concursantes regresaron a la casa tras conocer que continuaban en el juego. Sin embargo, la tensión se mantuvo hasta el final cuando Alejandro Estrada y Karola Alcendra quedaron como los últimos en riesgo.

Fue entonces cuando Carla Giraldo anunció que Karola había recibido el mayor porcentaje de votos negativos. Con un 67.26 %, la participante quedó eliminada, resultado que generó conversación entre los seguidores del reality.

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¿Qué dijo Karola tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Luego de conocer el resultado, Karola Alcendra agradeció al público por la experiencia y reconoció el apoyo recibido durante su paso por el programa. Según expresó, ya tenía una percepción de que su salida podía suceder.

¿Qué dijo Karola tras su salida de La casa de los famosos Colombia?
Karola envió agradecimiento tras su salida de La casa de los famosos Col / (Foto del Canal RCN)

Durante su despedida, también dedicó unas palabras a su familia, destacando su respaldo constante. Además, reaccionó al resultado asegurando que se iba siendo “la más famosa”.

Antes de abandonar la casa, tomó una decisión clave dentro del juego al dejar nominado a Alejandro Estrada, lo que podría influir en las próximas dinámicas del reality.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, tras la salida de Karola?

Tras la eliminación, Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, se pronunció a través de su cuenta de Instagram, donde ha manifestado su respaldo hacia la participante pese a su ruptura.

En su mensaje, se refirió a la salida de Karola señalando que ahora regresaba al entorno fuera del programa y cuestionó su comportamiento dentro del reality, afirmando que el público tenía una percepción negativa sobre su actitud.

"Adiós Karola, bienvenida al mundo real. Eres grosera y Colombia lo sabe. Yo no me estoy arreglando porque salgas, sino me estoy alegrando por el trabajo del team Alexa y Aliados", destacó.

Además, indicó que su reacción no se debía únicamente a la eliminación, sino al avance del grupo que apoya a Alexa, destacando el trabajo del equipo y comparando su grupo con un 'Ejército'.

Aunque reconoció que Karola fue una jugadora relevante, señaló sus errores influyeron en el resultado final. Finalmente, afirmó que el juego continúa y seguirá atento a lo que ocurra en los próximos capítulos.

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