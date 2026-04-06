Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos

La cantante británica, Adele, además de tener una impresionante voz, también es una de las artistas con un rostro envidiable, pero, además, con una nueva vida en la cual, con el cambio de hábitos, logró bajar considerablemente de peso.

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La artista ha destacado en el mundo del entretenimiento por su gran talento con la música y por eso, internacionalmente recordaban cómo lucía antes, en comparación de cómo se ha visto en los últimos seis años.

De hecho, las especulaciones es que su divorcio pudo haber sido el impulso para que Adele quisiera bajar de peso, pero ella contó la verdad de lo que hizo para que esto pasara.

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¿Qué hizo Adele para bajar 45 kilos?

De acuerdo con medios internacionales, Adele habría bajado 45 kilos cuando tenía 32 años en 2019.

En abril de ese año, la cantante habría confirmado que se separó de Simón Konecki y por eso, muchos creyeron que eso la llevó a querer verse mejor, pero ella contó la verdad de qué hizo y por qué “quiso” perder peso.

Adele impacta al mostrar cómo cambió su estilo de vida. (AFP/ KEVIN WINTER)

Alrededor de octubre de ese mismo año, Adele reapareció públicamente en su cuenta de Instagram luciendo un vestido negro y se veía mucho más delgada, pues en su publicación tiene más de doce millones de me gusta.

Sin duda, esto sacudió el internet y llovieron las preguntas de ¿qué se hizo?, ¿fue alguna rutina acompañada de dieta?

Por eso, la británica no dudó en romper el silencio y reveló en 2021 cuáles fueron los hábitos que la llevaron a bajar 45 kilos.

¿Cuál es secreto de Adele para bajar de peso?

Adele confesó en una entrevista para ‘Vogue’ que, no hizo dietas mágicas ni nada milagroso para que esto pasara, pues dijo que todo se resumía en cuidarse a sí misma.

La cantante dejó claro que su objetivo no era bajar de peso y que el impacto que causó en redes se debió a que ella no presumió desde un inicio su cambio físico.

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida. ( AFP/ Frederic J. Brown)

Precisamente, dijo que todo lo hizo a puerta cerrada, ya que tuvo tiempo para hacer mucho ejercicio y la responsable de este cambio fue su “ansi3dad”.

La artista expresó que tenía entrenadores personales y entrenaba dos o tres veces al día: pesas en la mañana, senderismo o boxeo en la tarde y cardio en la noche.

Adele confiesa los hábitos con los que transformó su cuerpo. (Foto: Freepik)

El deporte para Adele se convirtió en una adicción saludable, que le permitió controlar su ansie3dad, aclarando que no hizo ninguna dieta, ni ayuno intermitente y que, de hecho, come más por lo que entrena mucho.

Esta aclaración la hizo porque, en internet se ha dicho que ella había hecho la dieta Sirtfood, pero negó que esto haya sido así.

Adele dijo que su alimentación era muy normal y que no castigaba su cuerpo con dietas severas solo por bajar de peso.