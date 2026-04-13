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Karina García desató debate al revelar cuánto debería ser la cuota alimentaria por un hijo

Karina García volvió a ser tendencia luego de referirse a los gastos que implica la crianza y el sostenimiento de los hijos.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karina García generó debate al revelar cuál debería ser la cuota por hijos
Karina García afirmó que los padres deberían dar "mínimo 7 millones" / (Foto del Canal RCN)

Karina García volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital. Esta vez, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia llamó la atención al revelar cuál debería ser la cuota mensual que reciba por parte del papá de su hijo.

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¿Cuántos hijos tiene Karina García?

Karina García es madre de dos hijos. Su hija mayor es Isabella Vargas, quien mantiene una presencia activa en redes sociales, donde seguidores suelen comentar el parecido físico con su madre.

Su hijo menor es Valentino Mesa, fruto de su relación pasada con el cantante de reguetón Smayv (Santiago Mesa).

¿Cuántos hijos tiene Karina García?
Karina García tiene dos hijos / (Fotos del Canal RCN)

Como dato adicional, la creadora de contenido ha contado que fue madre por primera vez a los 14 años, cuando nació Isabella.

En abril de 2026 también circularon rumores sobre un posible tercer embarazo, pero la misma Karina, en un tono relajado, los desmintió durante una transmisión en vivo.

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¿Cuánto deberían recibir las mamás por el cuidado de sus hijos, según Karina García?

Durante una transmisión en su cuenta oficial de Instagram, Karina García se refirió al tema de la cuota mensual que algunos padres envían para el cuidado de sus hijos.

En ese espacio, cuestionó los montos que, según ella, suelen manejarse actualmente y expresó su postura frente a lo que considera debería ser una cifra más acorde con los gastos.

“Los que mandan cuota dizque de $500.000 mensuales, qué descaro. ¿Ustedes saben cuánto gasta su hijo al mes? Mínimo mándame 7 milloncitos, mínimo”, afirmó.

¿Cuánto deberían recibir las mamás por el cuidado de sus hijos, según Karina García?
Karina García habló sobre la cuota de alimentación colombiana / (Foto del Canal RCN)

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¿Por qué Karina García argumentó que debería recibir 7 millones?

Karina García explicó que su postura se basa en los múltiples gastos que implica la crianza de un hijo. Según mencionó, existen diferentes responsabilidades económicas que deben cubrirse de manera constante.

Entre los costos que enumeró se encuentran: el colegio, el cuidado con niñera, el transporte, la alimentación —incluyendo productos como yogures y postres— y el arriendo.

Sobre este último, señaló que también hace parte de los gastos que deben considerarse dentro de la manutención.

A partir de estos elementos, sostuvo que la cifra que mencionó representa, desde su perspectiva, un valor que se acerca más a la realidad de los gastos mensuales.

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