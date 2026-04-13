Omar Murillo causa revuelo al hablar sobre su orientación y hacer polémica propuesta

El actor, Omar Murillo sigue dando de qué hablar en las redes sociales tras especulaciones sobre su orientación, pues él mismo volvió a tocar el tema, generando controversia.

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Los rumores sobre sus preferencias surgieron en enero tras conocerse públicamente que él y Koral Costa le pusieron fin a su matrimonio, lo que aumentó la conversación.

Sin embargo, cada uno por su lado se han referido sobre el tema, pero las especulaciones siguen tras comportamientos del actor.

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Por su lado, la artista también se ha referido sobre el tema y ha dejado claro la razón por la que decidieron separarse.

¿Cuál es la polémica propuesta de Omar Murillo tras referirse sobre su orientación?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Omar Murillo volvió a referirse sobre su orientación y a “tener como pareja a un hombre”, por lo que generó controversia al hacer una polémica propuesta.

Omar Murillo se pronuncia sobre su orientación. (Foto: Canal RCN)

“Tanto que me dicen que yo soy gay, que tengo novio; se me vino una idea. Necesito un amigo que me acompañar a Dubái, a que pasemos rico”, fueron las palabras del actor.

Omar puntualizó aclarando que deben ser mayores de 18 años y preguntó: “¿quién se apunta a su plan?”

Sin duda, las palabras de Murillo desataron debate en los comentarios, pues algunos creen que es una forma de hacer marketing, pero otros quedaron “aterrados” de la controversial propuesta. Mientras que, a otros, les causó gracia.

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¿Qué ha dicho Koral Costa sobre la orientación de Omar Murillo?

Koral Costa ha salido en reiteradas ocasiones en sus entrevistas e historias de Instagram al hablar sobre su relación con Omar Murillo.

Omar Murillo desata polémica con contundente propuesta. (Foto/ Buen día, Colombia)

Siempre ha dicho lo mismo, manifestando que se separaron no por falta de amor, sino porque cada uno quería perseguir sus sueños, pero siguen en contacto porque juntos son dueños del negocio que tienen en España.

Por otro lado, la actriz aclaró que a Omar no le gustan las mujeres y que tampoco la dejó por un hombre y ha aprovechado para decir que a ella tampoco le gustan las mujeres.

Precisamente, tras anunciar su divorcio, nacieron especulaciones sobre la orientación de los dos.