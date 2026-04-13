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Famoso cantante habría arremetido en contra de Karol G en defensa de Feid

Reconocido cantante rompe el silencio y lanzaría pulla a Karol G tras dar polémicas declaraciones de su relación con Feid.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jay Wheeler lanzaría fuertes críticas a Karol G en defensa de Feid.
Cantante no se guardó nada y arremetió contra Karol G por Feid. (AFP/ Amy Sussman)

El pasado martes 7 de abril, Karol G y Feid volvieron a ser tendencia en redes sociales tras polémicas declaraciones que hizo la artista sobre su relación con Feid, revelando detalles privados.

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En la entrevista que hizo la cantante para una de las revistas más famosas a nivel internacional, confesó por primera vez que está soltera y sacudió a los internautas con controversial comentario sobre su noviazgo.

Como era de esperarse, la artista recibió diferentes reacciones por eso, e incluso de colegas de ella.

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Además, tras la primera entrevista, Karol G volvió a referirse sobre el tema y también habría hablado de Anuel AA.

¿Cuál fue la reacción de famoso cantante al defender a Feid de Karol G?

A través de Twitter, el famoso cantante y compositor puertorriqueño, Jay Wheeler, se habría referido al tema de Karol G y Feid, pues como en la última semana ha sido conversación en redes, opinó sin da nombres propios.

Cantante sale en defensa de Feid y lanzaría críticas a Karol G. (AFP/ VALERIE MACON)
Jay Wheeler lanzaría fuertes críticas a Karol G en defensa de Feid. ( AFP/ Rodrigo Varela)

El artista escribió: “Yo no tengo el valor de hablar mal de alguien que una vez fue parte de mi felicidad”

Como respuesta a su tweet, varios de sus seguidores entendieron que la indirecta podría ser para Carolina y respondieron en defensa, diciendo que él tiene la razón, que, la forma en la Karol G se refirió a su relación no era la más ética.

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Aunque algunos cuestionaron lo que dijo, otros entienden que ella haya querido salir de su relación, pero cuestionan que haya hablado de una persona a quien quiso tanto.

¿Qué dijo Karol G sobre Feid en su entrevista?

En su entrevista para la famosa revista, Karol G, expresó:

"Nos enseñan a entregarlo todo en una relación, incluso a perdernos, pero también hay que trabajar en una misma para saber cuándo irse. Hoy celebro haber tenido el coraje de hacerlo".

Cantante no se guardó nada y arremetió contra Karol G por Feid
Cantante sale en defensa de Feid y lanzaría críticas a Karol G. (AFP/ VALERIE MACON)

Estas palabras generaron bastante conmoción y reacciones, por lo que criticaron a la Bichota, quien después se habría referido sobre Anuel AA, diciendo que, tras su ruptura, vendió millones con su música e hizo un álbum revelando cómo él la hizo sentir.

Tras referirse sobre él, las críticas contra Carolina aumentaron, ya que, según internautas, “ella nunca superó a Anuel”.

De hecho, ella dijo en una entrevista que “le gustan los chicos malos” y por eso, la relacionaron con su ex una vez más.

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