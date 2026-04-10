Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Karol G volvió a tener comunicación con Anuel?: esto se sabe tras su ruptura con Feid

Karol G vuelve a ser el blanco de críticas tras supuesto vínculo con Anuel y las polémicas declaraciones sobre Feid.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karol G vuelve tendencia por supuesta comunicación con Anuel
Karol G y Anuel vuelven a sonar juntos tras ruptura con Feid:. (AFP/ Steven Ferdman)

El pasado martes 7 de abril, la colombiana Karol G desató un gran revuelo en redes, luego de aparecer en una de las revistas internacionales más famosas, pues posó como nunca lo había hecho.

Artículos relacionados

Sin embargo, la controversia que destapó no fue precisamente por sus fotos, sino por la entrevista que dio, ya que reveló detalles muy personales sobre su relación con Feid.

L o que mencionó, generó mucho rechazo, ya que el fandom de su ex cree que se pasó porque pudo haber hecho que él quedara mal.

Artículos relacionados

Días más tarde a la polémica, volvieron a vincular a la artista con Anuel AA, insinuando que ella nunca lo superó.

¿Por qué relacionan a Karol G con Anuel AA otra vez?

Tras las declaraciones que dio Karol G en donde además confirmó que está soltera, se generaron varios debates en las redes sociales, pues muchos le reprocharon que ella haya dado sus declaraciones, dando a entender que está mejor sin Feid.

Karol G enciende rumores tras ruptura con Feid
Karol G vuelve tendencia por supuesta comunicación con Anuel. (AFP/ Ethan Miller)

Por eso mismo, la cuestionaron porque no dijo nada parecido cuando terminó con Anuel AA, sabiendo que, según los internautas, él sí la hizo pasar mal por mucho tiempo.

Por otro lado, la están vinculando nuevamente con Anuel, su exnovio, diciendo que supuestamente ella lo volvió a seguir en Instagram, pues eso es lo que circua en redes sociales.

Artículos relacionados

Sin embargo, al entrar al perfil de ella, no sale que lo siga y en los seguidores del puertorriqueño, tampoco aparece Karol como una de sus seguidoras.

¿Qué dijo Karol G sobre su relación con Feid?

Además de decir en loa entrevista que está soltera, Karol G dijo que “sola evoluciona más” y como era de esperarse, las redes enloquecieron con estas revelaciones.

Karol G y Anuel vuelven a sonar juntos tras ruptura con Feid:
Karol G enciende rumores tras ruptura con Feid. (AFP/ Amy Sussman)

Pero, lo que más generó conmoción, es que la artista dio su opinión sobre las relaciones y los usuarios en redes interpretaron que ella quiso insinuar que con Feid “se perdió”.

"Nos enseñan a entregarlo todo en una relación, incluso a perdernos, pero también hay que trabajar en una misma para saber cuándo irse. Hoy celebro haber tenido el coraje de hacerlo".

Esto generó muchas críticas porque supuestamente, quiso hacer quedar mal a Salomón y por eso, muchos la cuestionan por siempre querer quedar “como la víctima”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ex de Alina Lozano revela que ella lo echó de la casa y desata dudas sobre la ruptura Alina Lozano

Expareja de Alina Lozano revela que ella lo echó de la casa y desata dudas sobre la ruptura

Expareja de Alina Lozano reveló detalles de su ruptura y generó dudas sobre si realmente terminaron o es estrategia.

Isabella Ladera revela cómo el yoga la ayuda con sus dolores en el embarazo Influencers

Isabella Ladera conmueve al mostrar cómo se prepara para la llegada de su bebé: ¿cuándo nace?

Isabella Ladera le apostó al yoga prenatal para aliviar molestias en su avanzado embarazo.

Johanna Fadul se volvió tendencia en redes Johanna Fadul

Johanna Fadul generó reacciones: su baile desató comparación que no pasó desapercibida entre fans

Johanna Fadul se volvió tendencia en redes tras un video con el que los internautas aeguraron que mostró "sus pasos prohibidos".

Lo más superlike

Alexa Torrex y Tebi Bernal expresan preocupación en La casa de los famosos Colombia Alejandro Estrada

Alexa Torrex y Tebi Bernal expresan preocupación en La casa de los famosos Colombia; ¿por qué?

Alexa Torrex y Tebi Bernal hablan de posibles alianzas tras conflicto con Eidevin en La casa de los famosos Colombia.

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo Jhonny Rivera

Jhonny Rivera contó detalles de su luna de miel con Jenny López tras llegar a Colombia: esto dijo

Reconocida influencer es hospitalizada y su hijo lanza preocupante mensaje Influencers

Hospitalizan a reconocida influencer y su hijo lanza angustioso mensaje: "Recen por mi mamá"

Murió pionero del hip hop que marcó una generación: fue clave en la expansión del género Viral

¡Luto en la música! Falleció influyente DJ y Rapero por una grave enfermedad: ¿quién era?

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos