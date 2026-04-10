¿Karol G volvió a tener comunicación con Anuel?: esto se sabe tras su ruptura con Feid

El pasado martes 7 de abril, la colombiana Karol G desató un gran revuelo en redes, luego de aparecer en una de las revistas internacionales más famosas, pues posó como nunca lo había hecho.

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Sin embargo, la controversia que destapó no fue precisamente por sus fotos, sino por la entrevista que dio, ya que reveló detalles muy personales sobre su relación con Feid.

L o que mencionó, generó mucho rechazo, ya que el fandom de su ex cree que se pasó porque pudo haber hecho que él quedara mal.

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Días más tarde a la polémica, volvieron a vincular a la artista con Anuel AA, insinuando que ella nunca lo superó.

¿Por qué relacionan a Karol G con Anuel AA otra vez?

Tras las declaraciones que dio Karol G en donde además confirmó que está soltera, se generaron varios debates en las redes sociales, pues muchos le reprocharon que ella haya dado sus declaraciones, dando a entender que está mejor sin Feid.

Karol G vuelve tendencia por supuesta comunicación con Anuel. (AFP/ Ethan Miller)

Por eso mismo, la cuestionaron porque no dijo nada parecido cuando terminó con Anuel AA, sabiendo que, según los internautas, él sí la hizo pasar mal por mucho tiempo.

Por otro lado, la están vinculando nuevamente con Anuel, su exnovio, diciendo que supuestamente ella lo volvió a seguir en Instagram, pues eso es lo que circua en redes sociales.

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Sin embargo, al entrar al perfil de ella, no sale que lo siga y en los seguidores del puertorriqueño, tampoco aparece Karol como una de sus seguidoras.

¿Qué dijo Karol G sobre su relación con Feid?

Además de decir en loa entrevista que está soltera, Karol G dijo que “sola evoluciona más” y como era de esperarse, las redes enloquecieron con estas revelaciones.

Karol G enciende rumores tras ruptura con Feid. (AFP/ Amy Sussman)

Pero, lo que más generó conmoción, es que la artista dio su opinión sobre las relaciones y los usuarios en redes interpretaron que ella quiso insinuar que con Feid “se perdió”.

"Nos enseñan a entregarlo todo en una relación, incluso a perdernos, pero también hay que trabajar en una misma para saber cuándo irse. Hoy celebro haber tenido el coraje de hacerlo".

Esto generó muchas críticas porque supuestamente, quiso hacer quedar mal a Salomón y por eso, muchos la cuestionan por siempre querer quedar “como la víctima”.