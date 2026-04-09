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Feid le da contundente respuesta a Karol G tras hablar de su relación

Feid no se calló y reapareció en sus redes dando un contundente mensaje en medio de la polémica por las declaraciones de Karol G.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Feid le responde a Karol G tras hablar de su relació
Feid lanza contundente respuesta a Karol G. ( AFP/ Neilson Barnard- AFP/ Jean Baptiste Lacroix)

El pasado martes 7 de abril, Karol G y Feid volvieron a ser tendencia en redes sociales luego de que la cantante paisa revelara que estaba soltera, pues confesó detalles privados sobre su relación.

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Al dar una controversial entrevista, los fanáticos de ambos artistas causaron revuelo al opinar sobre lo que dijo la antioqueña, ya que no gustó mucho lo que confesó supuestamente sobre su noviazgo con Fercho.

Por su parte, Salomón habría dado una contundente respuesta en medio de la polémica en la que se ha visto envuelto tras las declaraciones de su exnovia.

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¿Cuál fue la respuesta de Feid en medio de la polémica por Karol G?

Feid fue bastante contundente al reaparecer en redes sociales y romper el silencio en medio de la polémica que generó Karol G, quien habría sacado a la luz por la que se habría terminado su noviazgo.

Feid lanza contundente respuesta a Karol G
Feid lanza mensaje tras palabras de Karol G. (AFP/ Rich Fury)

Mientras que Carolina destapó toda una polémica, Salomón fue prudente y él aparece en su Instagram como si nada, sonriendo, compartiendo lo feliz que está por su Falxo Tour, el cual inició en Orlando, en donde compartió varios momentos con sus fans.

Además, ha aparecido hablando en sus historias, dejando ver su emoción por estar cerca de sus seguidores, quienes le están dando bastante apoyo en este momento, justo cuando lo podría necesitar.

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Tras ver la reacción de Feid por la entrevista de su exnovia, los internautas comentaron y destacaron que él asumió con madurez el escándalo.

¿Qué dijo Karol G que generó tanta controversia por su relación con Feid?

Karol G apareció en una de las revistas más importantes a nivel internacional y allí, posó como nunca lo había hecho.

Feid lanza mensaje tras palabras de Karol G
Feid le responde a Karol G tras hablar de su relació. (AFP/ Dia Dipasupil)

Sin embargo, lo que destapó toda la controversia con respecto a su relación con Feid, es que ella confesó que ya estaba soltera y que le gustaba así, porque se sentía que evolucionaba más cuando estaba sola.

Esto, fue una pulla que, según fanáticas de Feid, no se debió decir porque ella creció e incluso estando en pareja.

Por otro lado. y lo que la llevó a ser el blanco de críticas, es que mencionó que “en una relación se perdía, porque nos habían enseñado a darlo todo”, por eso, “se sentía bien de haber salido de allí”.

Esta idea fue la que más generó polémica, porque de acuerdo con los internautas, “ni así había hablado de Anuel AA”, teniendo en cuenta que se supo públicamente que él la lastimó.

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