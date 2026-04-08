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Feid rompe el silencio tras polémicas declaraciones de Karol G: así respondió

Feid reaparece en redes y da contundente respuesta ante las polémicas declaraciones de Karol G sobre su relación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Feid responde a Karol G y desata reacciones
Feid sorprende con su reacción tras declaraciones de Karol G. (AFP/ Mike Coppola)

El pasado martes 7 de abril, Karol G se hizo tendencia en todas las redes sociales tras aparecer en una edición de las revistas más importantes a nivel internacional, pues posó como nunca.

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Sin embargo, se viralizó no solo por sus fotos, sino por sus polémicas declaraciones que hizo en la entrevista, ya que mencionó temas privados, lo que generaron muchas críticas en su contra.

Precisamente, tocó el tema de sus relaciones y como era de esperarse, Feid salió salpicado en el tema, por lo que rompe el silencio y así responde ante tanta controversia.

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¿Qué dijo Karol G sobre su relación con Feid?

Karol G por fin dio su versión de los hechos acerca de su vida sentimental y confesó que está soltera, pues es la primera vez que habla sobre el tema y fue ella misma quien confirmó los rumores que surgieron en septiembre de 2025.

Feid sorprende con su reacción tras declaraciones de Karol G
Feid se pronuncia tras declaraciones de Karol G. ( AFP/ Dia Dipasupil)

Pues es que, desde ese mes, las personas empezaron a especular que la famosa pareja había terminado su relación y en enero de este año, fue el medio TMZ quienes confirmaron con información de fuentes cercanas.

Por eso, que la antioqueña haya hablado sobre el tema, generó un gran impacto y más por las controversiales declaraciones que dio.

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"Estoy soltando todo. Estoy soltera y mis momentos más evolutivos han sido cuando estoy sola", reveló

Además, insinuó que, lo mejor que había hecho era salir de su anterior relación, porque al parecer se estaba perdiendo y en pocas palabras, que fue la mejor decisión terminar con eso.

"Nos enseñan a entregarlo todo en una relación, incluso a perdernos, pero también hay que trabajar en una misma para saber cuándo irse. Hoy celebro haber tenido el coraje de hacerlo".

¿Qué hizo Feid luego de las polémicas declaraciones de Karol G?

Antes de que se conocieran las controversiales palabras de Karol G, Feid había publicado en su cuenta de YouTube un video con su exnovia, lo que generó emoción e ilusión entre sus seguidores.

Feid se pronuncia tras declaraciones de Karol G
Feid responde a Karol G y desata reacciones. (AFP/ Hector Vivas )

Esto, debido a que pensaron en una reconciliación o que, de hecho, nunca habrían terminado, pero horas más tardes, la realidad fue otra.

Por su lado, tras las declaraciones de Carolina, Feid reapareció en sus redes sociales con contundentes historias sobre su presentación en Orlando Florida, ignorando el tema y siguiendo su vida profesional y personal como si nada.

Sin duda, para sus seguidores, esta fue una respuesta en medio de tanto caos.

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