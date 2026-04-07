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Karol G reveló que Sofía Vergara la aconsejó para posar en famosa revista

Karol G sorprendió al revelar lo que le dijo Sofía Vergara, quien la aconsejó para posar para una importante revista.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karol G destapa el consejo que le dio Sofía Vergara antes de posar para famosa revista. (AFP/ Romain Maurice)

En horas de la mañana de este martes 7 de abril, la artista colombiana Karol G se convirtió tendencia en redes sociales luego de revelarse que posó para una importante revista.

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Precisamente, no es tendencia por solo posar en ella, sino por las revelaciones que hizo sobre su situación sentimental, hecho que generó controversia y criticas en su contra.

Por un lado, la misma cantante rompe el silencio sobre su vida privada, pero también insinúa detalles de sus relaciones, lo que causó todo el caos masivo.

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Así mismo, se supo que recibió el consejo de otra colombiana muy famosa a nivel internacional, quien fue la que la convenció para aparecer en esa revista.

Karol G destapa el consejo que le dio Sofía Vergara antes de posar para famosa revista
Karol G deja ver el papel de Sofía Vergara en su impactante sesión de revista. (AFP/ Jean Baptiste Lacroix)

¿Cuál fue el consejo que le dio Sofía Vergara a Karol G para posar en la revista?

De acuerdo con lo revelado por Karol G en su entrevista para la revista, es que ella le pidió el consejo a Sofía Vergara para tomar la decisión si posar o no; si la barranquillera decía que no, no lo hacía.

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Según lo que confesó Carolina, es que Sofía le dijo:

“Mijita, ¿con ese cuerpo?, cuando llegas a esta edad, te dices: ‘Por qué no posé esa vez’”.

Pero eso sí, la actriz fue contundente al ser clara y decirle que no fuera a mostrar demás y así fue, pues sus fotos no revelaron de más o partes que nadie haya visto, ya que en sus redes ha posado así.

¿Qué dijo Karol G sobre su relación con Feid?

Por primera vez, Karol G habló sobre su vida sentimental y dejó claro que está soltera, sin embargo, insinuó varios detalles que generaron criticas en redes.

Karol G deja ver el papel de Sofía Vergara en su impactante sesión de revista
Karol G sorprende al revelar el consejo que recibió de Sofía Vergara (AFP/ Jean Baptiste Lacroix)

Además de aceptar que su relación con Feid llegó a su fin, la paisa dijo:

“Nos enseñan a entregarlo todo en una relación, incluso a perdernos, pero también hay que trabajar en una misma para saber cuándo irse. Hoy celebro haber tenido el coraje de hacerlo.”

Estas fueron las palabras precisas que causaron polémica y por las cuales, los fans del Fercho se están despachando en contra de Carolina.

Pues le están refutando, diciendo que ni así se expresó de Anuel AA, conociéndose públicamente que él sí pudo haberla lastimado, mientras que Feid la habría curado.

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