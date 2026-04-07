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Karol G es criticada tras revelar detalles de su relación con Feid: ¿ella le terminó?

Karol G esta recibiendo duras críticas tras revelar detalles de su ruptura con Feid, provocando el enojo por lo que contó.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karol G rompe el silencio sobre Feid y desata críticas en redes
Karol G levanta sospechas tras hablar de Feid. (AFP/ Jean Baptiste Lacroix - AFP/ Hector Vivas)

En horas de la mañana de este martes 7 de abril, la cantante colombiana, Karol G, está siendo fuertemente criticada por una entrevista que dio a una famosa revista, pues se refirió a su relación sentimental y causó diverso reacciones.

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La artista aprovechó para hablar de su carrera y su música, pero también su vida personal, hecho que sacudió no solo a sus seguidores, sino a los de Feid, precisamente, se molestaron por sus palabras.

En la entrevista la colombiana no habló de una relación en específico, pero muchos se tomaron su respuesta de una manera muy personal y por eso, se están despachando en su contra.

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¿Qué dijo Karol G sobre Feid?

Karol G fue entrevistada por una importante y reconocida revista, por lo que también posó demostrando su belleza.

Sin embargo, sus revelaciones generaron todo un caos tanto entre su fandom, como en el de su expareja Feid, ya que ella confirmó directamente que está soltera y habría hablado de estar sola, por lo que generó opiniones divididas.

“Estoy soltando todo. Estoy soltera y mis momentos más evolutivos han sido cuando estoy sola”.

Karol G levanta sospechas tras hablar de Feid
Karol G revela detalles de su relación con Feid. AFP/ Dia Dipasupil

Hasta aquí, la pisa no dijo mucho sobre las relaciones, pero lo que causó toda la controversia, fue cuando reveló que, para ella, las relaciones hacen que uno se pierda:

“Nos enseñan a entregarlo todo en una relación, incluso a perdernos, pero también hay que trabajar en una misma para saber cuándo irse. Hoy celebro haber tenido el coraje de hacerlo.”

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Sin duda, estas confesiones sonaron muy fuerte y contundente y por esto, las seguidoras de Feid están hablando muy mal de ella.

Karol G revela detalles de su relación con Feid
Karol G rompe el silencio sobre Feid y desata críticas en redes. (AFP/ Jean Baptiste Lacroix)

¿Cuáles fueron las reacciones que dejó las palabras de Karol G sobre su relación?

Aunque Carolina no especificó de cuál relación habla, para muchos, estaría revelando detalles de lo que pasó con Feid, por eso, es la gran controversia, porque, internautas dicen que ni así habló de Anuel AA, quien tanto la hizo sufrir.

En este sentido, Feid está siendo defendido por muchas personas, ya que según o que consideran es que él la curó cuando ella estaba triste y que Carolina le paga mal al hablar así de lo que pudo haber vivido con él.

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