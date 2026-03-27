¿Karol G le rompió el corazón a Feid?: esto habría revelado el cantante

El lunes 19 de enero, el medio internacional TMZ confirmó que Feid y Karol G terminaron su relación, según fuentes cercanas de los artistas, quienes, además, dijeron que su noviazgo se finalizó de forma amistosa.

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Esta noticia solo verificaba información que se estaba especulando desde septiembre de 2025, pues los rumores surgieron luego de que la expareja ya no saliera junta en público.

Además, las especulaciones tomaron mayor fuerza cuando ambos cantantes dejaron de interactuar en las redes del otro.

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¿Feid se dejó ver despechado por Karol G?

El pasado jueves 19 de marzo, Feid estrenó su nuevo álbum musical “El Green Print: La Saga (Disco 1) - Feid VS. Ferxxo", en él, muchas de sus canciones hablan de desamor y esto, para algunas personas, fue una forma de exteriorizar su relación con Karol G.

Feid desata debate con canción que recordaría su relación con Karol G. (AFP/ Mike Coppola)

Por un lado, la canción ‘Boleritoxx’ dice: “otro día más que estoy hablando de ti borracho, como voy a hacer sin ti, pa’ pasar este verano”, esta letra habría sido una indirecta por ‘Verano rosa’, la colaboración que hicieron juntos en donde expresaban su amor.

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¿Cuál es el video de Feid donde aparece cantando con posible indirecta para Karol G?

A través de TikTok, el artista compartió un video donde sale cantando ‘Te entiendo’ de Maisak y en el clip escribió: ‘Temaaa’, expresando su asombro por la canción.

Feid habría expuesto su dolor tras su historia con Karol G. ( AFP/ Rich Fury)

Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención y es que interpretó la parte que dice: “Baby, te entiendo, si yo fuera mi ex, tampoco me superaría. No es por nada, pero soy lo mejor que ha llegado a tu vida”.

Esto generó todo un debate en redes porque usuarios han llegado a creer que el cantante le estaría lanzando una pulla a su exnovia, Karol G.

De hecho, se dice que Carolina dejó a Salomón como él la encontró a ella, o sea, con el corazón roto tras su anterior ruptura.

Por supuesto, estos son solo especulaciones, pero los fanáticos han tomado partido y se han dividido, por lo que algunos prefirieron a Feid y otros a Karol G, por eso, cada uno saca sus propias conclusiones.