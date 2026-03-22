¿Feid acompañó a Karol G en su evento benéfico?: esto se sabe

Karol G y Feid han sido noticia en los últimos meses tras la conversación que se ha generado por su ruptura, pues en septiembre de 2025 nacieron los rumores, los cuales, se habrían confirmado el 19 de enero del 2026.

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Precisamente, el medio internacional TMZ, fue el que confirmó que los colombianos le habrían puesto fin a su relación, luego de más de dos años de noviazgo; de acuerdo con su informe, habrían terminado en términos amistosos.

En los últimos días, los artistas han dado de qué hablar, luego de que Feid revelara en su último disco, detalles de su relación con la paisa.

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¿Dónde estuvo Feid durante el evento benéfico de Karol G?

El pasado viernes 20 de marzo, Karol G realizó un importante evento desde su fundación ‘Con Cora’, en el cual, asistieron figuras importantes del entretenimiento.

Feid no apareció en el evento de Karol G. (AFP/ Dia Dipasupil)

Entre ellos está Greeicy Rendón, Alicia Keys, Ela Taubert, Juliana, Elena Rose y entre otras personalidades.

Ante un evento importante para Karol, surgieron preguntas si de pronto, Feid estuvo para apoyar la iniciativa de la cantante, pero mientras ella cumplía sueños, él estaba haciendo lo mismo en Medellín.

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Pues Feid, reveló ese mismo día que estaba en Medellín, en el teatro Carlos Vieco, dándole una sorpresa a sus seguidores, tras el lanzamiento de su nuevo álbum musical.

¿Feid se habría referido a Karol G en su nuevo álbum musical?

Feid lanzó su nuevo álbum “El Green Print: La Saga (Disco 1) - Feid VS. Ferxxo", el pasado jueves 19 de marzo y en este disco, hay varios temas que han generado conversación.

Feid marcó distancia del evento de Karol G. (AFP/ David Becker)

De acuerdo con los fanáticos del artista, hay algunas canciones que contiene estrofas sensibles en el que, al parecer, él expondría situaciones de su relación con Karol G.

En la canción ‘Boleritoxx’, la letra dice: “otro día más que estoy hablando de ti borracho, como voy a hacer sin ti, pa’ pasar este verano”, loque fue relacionado con la colaboración ‘Verano rosa’, un tema en el que ambos revelaban su amor.

Sin embargo, para muchos, Feid fu directo en uno de sus temas, en donde cantó: “Perdóname por hacerte sufrir, pero ahora mismo estoy sufriendo igual. Te darás cuenta que no hay nadie más”.

Por ahora, todo son especulaciones, pero los seguidores de ambos artistas saben que ellos usan sus canciones para revelar parte de su vida.