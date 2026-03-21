Paola Jara reveló a Emilia en un conmovedor video: así luce

Los artistas, Paola Jara y Jessi Uribe le dieron la bienvenida a su hija, Emilia, el pasado 19 de noviembre de 2025, pues su embarazo, fue uno de los más comentados durante todo ese año.

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Para la cantante, su hija es un milagro de vida, pues confesó que dos veces sufrió la pérdida de sus bebés y ya había perdido la esperanza de convertirse en madre, pero cuando menos lo esperaron, logró gestar a su pequeña.

Desde el nacimiento de Emilia, los fanáticos de los cantantes de música popular han mantenido la expectativa de conocer el rostro de la niña y poco ha poco se ha revelado más de ella.

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¿Cuál es el video en el que Paola Jara mostró a Emilia?

A través de sus historias en Instagram, Paola Jara causó revuelo tras grabar a Emilia, pues dejo ver cómo le ponía su enterizo, mientras que se alcanza a escuchar con claridad su voz y hasta su tos.

Paola Jara muestra a Emilia y conmueve con video. (Foto/ Buen día, Colombia)

En este clip, la artista no grabó el rostro de la niña, pero horas antes ya había revelado unja foto en la que se le ve el peinado, precisamente quiso presumir que tiene abundante cabello para hacerle recogidos.

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¿Jessi Uribe ya mostró el rostro de Emilia?

Por medio de un video, Jessi Uribe generó todo tipo de reacciones al dejar ver la cara de Emilia, pues, aunque no la grabó de frente, sí se alcanza a ver un poco su carita, en donde se percibe su nariz, frente y cachetes.

Paola Jara deja ver a Emilia y genera emoción en redes. (Foto: Freepik)

Por ahora, se desconoce cómo son sus ojitos, pero según una entrevista de Paola Jara, la periodista reveló que la niña tiene unos ojos hermosos y esto generó expectativas de que se podrían parecer a los de Jessi.

Lo que sí es claro es que, Emilia tiene un gran parecido a Paola Jara con su gran parecido en el cabello, ya que heredó ese abundante pelo.

Por ahora, o hay claridad de cómo es la niña y por eso, los fanáticos de la pareja siguen pendientes de sus redes para ver si algún día presentarán oficialmente a la niña, ya que, según Jessi, ese día sería cuando su bautizo se lleve a cabo.