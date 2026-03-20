Paola Jara impacta al revelar que se le apareció la virgen: así fue su experiencia

La cantante de música popular, Paola Jara, ha dejado claro en repetidas ocasiones que ella cree en Dios y en la virgen, por lo que ha profesado abiertamente su fe.

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Es por esto que, en una entrevista, contó cómo pudo haber nacido su fe especialmente por la virgen e incluso, impactó al revelar una experiencia que tuvo con ella.

Además de hablar sobre su fe, la artista también reveló en la misma conversación varios detalles de su etapa como madre y de acontecimientos duros que vivió tras la pérdida de dos bebés.

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¿Qué dijo Paola Jara sobre su fe por la virgen?

En medio de su entrevista, la periodista le pregunta a Paola Jara si ha tenido alguna experiencia con respecto a la virgen, ya que ella es tan creyente.

Paola Jara contó cómo fue su encuentro con la virgen. (Foto: Freepik)

La cantante confesó que en su familia no le inculcaron creer en ella, pero desde niña ha sentido conexión con la virgen, de hecho, reveló una historia de ella cuando estaba en el vientre de su madre.

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Paola dijo que ya de grande, su papá le contó que cuando su mamá estaba embarazada, caminaban para que ella se ejercitara y siempre llegaba a donde una virgen, lo oraba y se regresaba, por eso creen que su conexión nació cuando ella aún no había nacido.

¿Cuál fue la experiencia que tuvo Paola Jara con la virgen?

Al responder sobre su experiencia sobre la virgen, Paola Jara dijo que la vio en un sueño; según su relato, a ella se le apareció algo en una forma única que brillaba y para la artista, era la virgen.

Paola Jara contó cómo vivió su experiencia con la virgen. (Foto/ Buen día, Colombia)

La cantante confesó que puede que para muchos no haya sido la virge4n, pero ella está convencida de que sí, por la apariencia y por la sensación que sintió al verla.

“Es como un gozo en el corazón. Yo siento que era ella, puede que no, o no sé. Pero era como ver la imagen de ella. fue un momento sublime”, explicó.

Además, dijo que, al despertarse, lloró mucho precisamente por lo que había sentido.

Por otro lado, en la entrevista se cambió el tema y Paola reveló cómo vivió la pérdida de dos bebés, confesando que ya se había dado por vencida de ser madre, hasta que quedó en embarazo de Emilia, llamándola el milagro de su vida.