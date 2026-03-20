Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara impacta al revelar que se le apareció la virgen: así fue su experiencia

Paola Jara causó revuelo al revelar cómo se le apareció la virgen, detallando cómo sintió esta experiencia divina.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Paola Jara contó cómo vivió su experiencia con la virgen
Paola Jara revela impactante experiencia con la virgen. (AFP/ Romain Maurice- Freepik)

La cantante de música popular, Paola Jara, ha dejado claro en repetidas ocasiones que ella cree en Dios y en la virgen, por lo que ha profesado abiertamente su fe.

Artículos relacionados

Es por esto que, en una entrevista, contó cómo pudo haber nacido su fe especialmente por la virgen e incluso, impactó al revelar una experiencia que tuvo con ella.

Además de hablar sobre su fe, la artista también reveló en la misma conversación varios detalles de su etapa como madre y de acontecimientos duros que vivió tras la pérdida de dos bebés.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Paola Jara sobre su fe por la virgen?

En medio de su entrevista, la periodista le pregunta a Paola Jara si ha tenido alguna experiencia con respecto a la virgen, ya que ella es tan creyente.

Paola Jara revela impactante experiencia con la virgen
Paola Jara contó cómo fue su encuentro con la virgen. (Foto: Freepik)

La cantante confesó que en su familia no le inculcaron creer en ella, pero desde niña ha sentido conexión con la virgen, de hecho, reveló una historia de ella cuando estaba en el vientre de su madre.

Artículos relacionados

Paola dijo que ya de grande, su papá le contó que cuando su mamá estaba embarazada, caminaban para que ella se ejercitara y siempre llegaba a donde una virgen, lo oraba y se regresaba, por eso creen que su conexión nació cuando ella aún no había nacido.

¿Cuál fue la experiencia que tuvo Paola Jara con la virgen?

Al responder sobre su experiencia sobre la virgen, Paola Jara dijo que la vio en un sueño; según su relato, a ella se le apareció algo en una forma única que brillaba y para la artista, era la virgen.

Paola Jara contó cómo fue su encuentro con la virgen.
Paola Jara contó cómo vivió su experiencia con la virgen. (Foto/ Buen día, Colombia)

La cantante confesó que puede que para muchos no haya sido la virge4n, pero ella está convencida de que sí, por la apariencia y por la sensación que sintió al verla.

“Es como un gozo en el corazón. Yo siento que era ella, puede que no, o no sé. Pero era como ver la imagen de ella. fue un momento sublime”, explicó.

Además, dijo que, al despertarse, lloró mucho precisamente por lo que había sentido.

Por otro lado, en la entrevista se cambió el tema y Paola reveló cómo vivió la pérdida de dos bebés, confesando que ya se había dado por vencida de ser madre, hasta que quedó en embarazo de Emilia, llamándola el milagro de su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Laura Tobón vivió momentos de terror en avión. Laura Tobón

Presentadora colombiana vivió momentos de terror durante vuelo: fotografía impacta

Presentadora colombiana vivió momentos de angustia durante un vuelo y registró lo ocurrido en sus redes sociales.

Yina Calderón interviene tras pelea entre Karina García y La Toxi Costeña Yina Calderón

Yina Calderón habla tras fuerte cruce entre Karina García y La Toxi Costeña: “Busquemos otros temas”

Yina Calderón opinó sobre el cruce entre Karina García y La Toxi Costeña y pidió dejar atrás el conflicto.

Yeferson Cossio se muestra conmovido en redes tras recordar el fallecimiento de un ser especial Yeferson Cossio

Yeferson Cossio se muestra conmovido en redes tras recordar el fallecimiento de un ser especial

Yeferson Cossio conmovió a sus fans de redes sociales al compartir un emotivo recuerdo junto a un ser especial que falleció.

Lo más superlike

Luis Alfonso llama la atención al revelar que nunca pensó que enamorarse de un hombre Talento nacional

Luis Alfonso llama la atención al revelar que nunca pensó que enamorarse de un hombre: ¿de quién?

Luis Alfonso captó la atención en redes al revelar un detalle que generó múltiples interpretaciones entre los internautas.

El inesperado regreso de Nicolás Arrieta a La casa de los famosos Colombia. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresará a La casa de los famosos Colombia: conoce todos los detalles

Britney Spears genera preocupación por su salud mental Britney Spears

Britney Spears genera preocupación por su salud mental: esto es lo que se sabe

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura? La casa de los famosos

Eidevin López aparece con nuevo look: ¿por qué las personas se cambian de look tras una ruptura?

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?