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Jhorman rompe el silencio tras el incidente con el cabello de Alexa Torrex en La casa de los famosos

Jhorman Toloza reaccionó al cambio de look de Alexa Torrex en La casa de los famosos y envió contundente mensaje.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhorman Toloza reacciona al cambio de look de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza sorprende con mensaje tras cambio de look de Alexa Torrex. (Fotos: Canal RCN)

Alexa Torrex, reconocida por su característico color de cabello morado, protagonizó un momento que llamó la atención dentro de La casa de los famosos Colombia tras un cambio inesperado en su imagen.

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¿Qué ocurrió con el cambio de look de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

La situación se dio en medio de su celebración de cumpleaños dentro de La casa de los famosos Colombia, según se conoció, Alexa había solicitado un tinte para retocar su tono morado, color que la ha identificado en redes sociales.

Sin embargo, en medio de una confusión, el resultado no fue el esperado, ya que se le aplicó un tono negro.

Al verse en el espejo con el cabello que combinaba parches negros y morados, la participante no pudo contener las lágrimas y reaccionó emocionalmente ante el resultado.

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La situación generó reacciones también fuera de la casa. Uno de los que se pronunció fue su estilista personal, quien a través de redes sociales se refirió a lo ocurrido con el color de cabello.

Jhorman Toloza reacciona al cambio de look de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza sorprende con mensaje tras cambio de look de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

En su mensaje, señaló que el cambio afectaba el proceso que se había llevado durante un periodo prolongado para lograr ese tono.

¿Qué dijo Jhorman Toloza tras lo ocurrido con el color de cabello de Alexa Torrex?

Por su parte, Jhorman Toloza reaccionó a lo sucedido y compartió un mensaje en sus redes sociales, donde suele comentar situaciones relacionadas con su prometida dentro de La casa.

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“Atención. Para todos aquellos que se preocupan por el cabello de nuestra morada, tranquilos que ya gestionamos con el Canal, ella estará bien”, escribió en su publicación.

Posteriormente, también compartió otro mensaje en el que hizo referencia a los comentarios que han surgido en redes sociales sobre Alexa, especialmente en medio de lo que ha ocurrido dentro de La casa de los famosos Colombia.

“Ella tiene un equipo y un hombre que resuelve”, publicó Jhorman Toloza en las historias de Instagram donde suma miles de seguidores.

Tras las publicaciones de Alexa llorando por su color característico, las reacciones de los internautas no han parado, quienes se muestran preocupados por el cambio de look.

Jhorman Toloza reacciona al cambio de look de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.
Jhorman Toloza sorprende con mensaje tras cambio de look de Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)
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