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Jhorman se pronuncia en el cumpleaños de Alexa Torrex y su mensaje genera revuelo, ¿qué le dijo?

Jhorman Toloza dedicó mensaje a Alexa en medio de su cercanía con Tebi en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa Torrex por su cumpleaños en La casa de los famosos
Jhorman Toloza felicita a Alexa Torrex por su cumpleaños. (Fotos: Canal RCN)

Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, envió un mensaje a la participante de La casa de los famosos Colombia con motivo de su cumpleaños.

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¿Qué mensaje le envió Jhorman Toloza a Alexa en su cumpleaños?

Como bien se conoce, Alexa Torres está cumpliendo años este 19 de marzo y en varias ocasiones la participante ha hablado sobre esta fecha especial dentro de La casa de los famosos.

Incluso, mencionó que su padre cumplió años un día antes, por lo que le habló a las cámaras y le envió un emotivo mensaje, asegurando que se sentía nostálgica al no poder celebrar como acostumbra.

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Este jueves, Alexa no solo recibió muestras de cariño por parte de sus compañeros, sino que además de su prometido, Jhorman Toloza quien decidió expresarle unas palabras para celebrar la fecha especial.

Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa Torrex por su cumpleaños en La casa de los famosos
Jhorman Toloza felicita a Alexa Torrex por su cumpleaños. (Foto: Canal RCN)

A través de sus redes sociales, Jhorman compartió una recopilación de imágenes de Alexa, acompañadas de un mensaje relacionado con la fecha y con el vínculo que mantienen.

“Feliz cumpleaños mi niña, que Dios te bendiga siempre en tu camino, en tu vida. Muchas gracias por hacerme parte de ella. Sigue cumpliendo tu sueño y que cumplas muchos más”, escribió Jhorman Toloza.

 

¿Por qué el mensaje de Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, genera revuelo en redes?

Tras conocerse el supuesto “shippeo” entre Alexa y Tebi en La casa de los famosos Colombia, el tema ha sido ampliamente comentado en redes sociales, donde también se han mostrado expectativas frente a las reacciones de Jhorman Toloza ante lo que ha venido ocurriendo dentro de la casa.

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Como se conoce, tras este “shippeo”, Alexa y Tebi expresaron gusto mutuo y, aunque han intentado mantener la distancia, su amistad se ha fortalecido con el paso de los días.

No obstante, recientemente, en medio de la dinámica del líder tirano, Tebi y Alexa protagonizaron un beso que generó revuelo en redes sociales.

Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa Torrex por su cumpleaños en La casa de los famosos
Jhorman Toloza felicita a Alexa Torrex por su cumpleaños. (Foto: Canal RCN)

Además, tras el cambio de Tebi al cuarto Tormenta, ambos incluso llegaron a dormir en la misma cama, situación que también ha generado revuelo.

No obstante, Jhorman Toloza ha manifestado en varias ocasiones que, pese a lo que está ocurriendo dentro de La casa de los famosos Colombia, su relación continúa firme y que sigue apoyando a Alexa, independientemente de lo que suceda.

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